Командующий Сухопутными войсками Турции прибыл в Нахчыван - ФОТО

11 марта делегация во главе с командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Турецкой Республики, генералом армии Метином Токелем, посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщили в Минобороны АР, гости сначала посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный на главной площади города Нахчыван, выразив глубокое почтение памяти выдающейся личности.

Делегация также посетила памятник основателю Турецкой Республики Мустафе Кемалю Ататюрку, установленный в городе Нахчыван, и с уважением почтила его память.

В рамках визита гости посетили штаб Отдельной общевойсковой армии. Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Кянан Сеидов встретился с командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Турецкой Республики генералом армии Метином Токелем. В соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почётных гостей». В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

В брифинг-зале была представлена информация об истории создания Отдельной общевойсковой армии, её деятельности, проводимых реформах и стоящих перед ней целях.

Генерал армии Метин Токел отметил, что Турция всегда находится рядом с Азербайджаном с целью укрепления стабильности в регионе и полного обеспечения безопасности, и в соответствии с положениями исторической Шушинской декларации готова оказать любую военную помощь. Он также подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют прочную основу с точки зрения стратегического и военного партнёрства.

В заключение были обсуждены вопросы, связанные с планированием совместных военных учений и осуществлением взаимного обмена опытом.