Мелони назвала войну США и Израиля с Ираном частью «опасной тенденции» за пределами международного права

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с самой жёсткой на сегодняшний день критикой американо-израильской военной операции против Ирана, назвав её частью растущей и опасной тенденции к интервенциям «за пределами международного права».

Заявление прозвучало в среду в ходе выступления перед Сенатом Италии на фоне продолжающихся обвинений со стороны оппозиции в том, что правоцентристское правительство Мелони занимает чрезмерно мягкую позицию по отношению к союзникам. Большинство европейских стран, за исключением Испании, до сих пор воздерживались от прямой критики действий США и Израиля, ограничиваясь призывами к сдержанности.

Параллель с Украиной

Мелони, которую связывают близкие отношения с президентом США Дональдом Трампом, провела параллель между ближневосточным конфликтом и вторжением России в Украину в 2022 году, которое, по её словам, запустило масштабную дестабилизацию мирового порядка.

«Именно в этом контексте структурного кризиса международной системы, в котором угрозы становятся всё более пугающими, а односторонние интервенции за пределами международного права множатся, мы должны рассматривать и американо-израильское вмешательство против иранского режима», — заявила она сенаторам.

Двойственная позиция Рима

При этом позиция Мелони не сводится к одной лишь критике Вашингтона. Премьер подчеркнула, что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, поскольку это разрушит международный режим нераспространения с «драматическими последствиями для глобальной безопасности» и поставит Италию и всю Европу перед ядерной угрозой со стороны Тегерана.

Мелони также сообщила, что Рим направляет средства ПВО странам Персидского залива, пострадавшим от ответных иранских ударов. «Это не только потому, что это дружественные нации и стратегические партнёры Италии, но и потому, что в этом регионе находятся десятки тысяч итальянских граждан, которых мы обязаны защитить, не говоря уже о примерно 2000 итальянских военнослужащих, размещённых в Заливе», — пояснила она.

Таким образом, Италия присоединилась к Испании в числе немногих европейских стран, открыто поставивших под сомнение законность военной кампании. Выступление Мелони прозвучало на 12-й день конфликта, который парализовал судоходство через Ормузский пролив и привёл к резким скачкам мировых цен на нефть.