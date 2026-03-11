 Мелони назвала войну США и Израиля с Ираном частью «опасной тенденции» за пределами международного права | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Мелони назвала войну США и Израиля с Ираном частью «опасной тенденции» за пределами международного права

First News Media22:30 - 11 / 03 / 2026
Мелони назвала войну США и Израиля с Ираном частью «опасной тенденции» за пределами международного права

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с самой жёсткой на сегодняшний день критикой американо-израильской военной операции против Ирана, назвав её частью растущей и опасной тенденции к интервенциям «за пределами международного права».

Заявление прозвучало в среду в ходе выступления перед Сенатом Италии на фоне продолжающихся обвинений со стороны оппозиции в том, что правоцентристское правительство Мелони занимает чрезмерно мягкую позицию по отношению к союзникам. Большинство европейских стран, за исключением Испании, до сих пор воздерживались от прямой критики действий США и Израиля, ограничиваясь призывами к сдержанности.

Параллель с Украиной

Мелони, которую связывают близкие отношения с президентом США Дональдом Трампом, провела параллель между ближневосточным конфликтом и вторжением России в Украину в 2022 году, которое, по её словам, запустило масштабную дестабилизацию мирового порядка.

«Именно в этом контексте структурного кризиса международной системы, в котором угрозы становятся всё более пугающими, а односторонние интервенции за пределами международного права множатся, мы должны рассматривать и американо-израильское вмешательство против иранского режима», — заявила она сенаторам.

Двойственная позиция Рима

При этом позиция Мелони не сводится к одной лишь критике Вашингтона. Премьер подчеркнула, что Ирану нельзя позволить создать ядерное оружие, поскольку это разрушит международный режим нераспространения с «драматическими последствиями для глобальной безопасности» и поставит Италию и всю Европу перед ядерной угрозой со стороны Тегерана.

Мелони также сообщила, что Рим направляет средства ПВО странам Персидского залива, пострадавшим от ответных иранских ударов. «Это не только потому, что это дружественные нации и стратегические партнёры Италии, но и потому, что в этом регионе находятся десятки тысяч итальянских граждан, которых мы обязаны защитить, не говоря уже о примерно 2000 итальянских военнослужащих, размещённых в Заливе», — пояснила она.

Таким образом, Италия присоединилась к Испании в числе немногих европейских стран, открыто поставивших под сомнение законность военной кампании. Выступление Мелони прозвучало на 12-й день конфликта, который парализовал судоходство через Ормузский пролив и привёл к резким скачкам мировых цен на нефть.

Поделиться:
538

Актуально

Xроника

Состоялась встреча в расширенном составе Президента Ильхама Алиева с ...

Спорт

Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

Общество

Лейла, Арзу и Алена Алиевы побывали в Центре «Поддержка жизни» - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта выступили с ...

В мире

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану превысило 600 человек

Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и Израиля

ABC: ФБР предупредило о возможном ударе Ирана по Калифорнии

Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

КСИР: «Пезешкиан совершил ошибку, заявив, что нападений на соседние страны не будет»

В Турции произошло сильное землетрясение

Последние новости

Число погибших в результате ударов Израиля по Ливану превысило 600 человек

11 / 03 / 2026, 23:59

Пезешкиан: Иран привержен миру, но нужны твердые гарантии от США и Израиля

11 / 03 / 2026, 23:40

ABC: ФБР предупредило о возможном ударе Ирана по Калифорнии

11 / 03 / 2026, 23:20

Трамп заявил, что война с Ираном скоро закончится

11 / 03 / 2026, 23:08

Азербайджанский борец стал чемпионом Европы

11 / 03 / 2026, 23:00

Генсек ООН встретится в Анкаре с Эрдоганом и Фиданом

11 / 03 / 2026, 22:40

В НОК создана Комиссия по безопасному спорту

11 / 03 / 2026, 22:37

Мелони назвала войну США и Израиля с Ираном частью «опасной тенденции» за пределами международного права

11 / 03 / 2026, 22:30

Состоялась встреча в расширенном составе Президента Ильхама Алиева с президентом Европейского совета в ходе официального обеда

11 / 03 / 2026, 22:21

Член Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

11 / 03 / 2026, 22:16

Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»

11 / 03 / 2026, 22:00

Иран разместил десятки мин в Ормузском проливе

11 / 03 / 2026, 21:40

«Целитель» из Узбекистана лечит пациентов руками в бакинской клинике - ВИДЕО

11 / 03 / 2026, 21:20

Пашинян: Армения готова открыть автодорогу между западными регионами Азербайджана и Нахчываном

11 / 03 / 2026, 21:00

Трамп пытается заключить перемирие с Ираном - КСИР

11 / 03 / 2026, 20:40

Лейла, Арзу и Алена Алиевы побывали в Центре «Поддержка жизни» - ФОТО

11 / 03 / 2026, 20:20

На фоне критики ITV объяснил, как выбирали JIVA и создавалась песня «Just Go», ответив на слухи об ИИ - ВИДЕО

11 / 03 / 2026, 20:07

Арестован тиктокер «Şiva»

11 / 03 / 2026, 20:00

Командующий Сухопутными войсками Турции прибыл в Нахчыван - ФОТО

11 / 03 / 2026, 19:45

Пашинян: Я ношу на груди символ мира с Азербайджаном

11 / 03 / 2026, 19:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50