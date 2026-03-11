Пашинян: Армения готова открыть автодорогу между западными регионами Азербайджана и Нахчываном

Армения готова, используя существующую инфраструктуру, открыть автомобильную магистраль между западными регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой по маршруту Корнидзор-Горус-Ехегнадзор-Ерасх.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в Европарламенте в Страсбурге.

«Наше предложение никоим образом не преследует цель затянуть, сорвать или игнорировать Вашингтонские договоренности, и я заявляю об этом официально. Мы выдвигаем это предложение, потому что сами в некоторой степени альтернативно пользуемся азербайджанскими железными дорогами. Подобно тому, как Азербайджан с нетерпением ждет установления связи с Нахчыванской Автономной Республикой через Армению, мы также с нетерпением ждем установления железнодорожного сообщения между югом и севером Армении через Нахчыван», - отметил он.

По словам Н. Пашиняна, для Армении этому железнодорожному маршруту нет альтернативы. Это связано с тем, что горная территория страны препятствует созданию других средств для установления железнодорожного сообщения между югом и севером.

«Как видите, ожидания Армении и Азербайджана в этом отношении последовательны», - подчеркнул Н. Пашинян.