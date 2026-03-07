В Стамбуле женщина погибла, упав с Галатской башни

Женщина погибла, упав с популярной среди туристов Галатской башни в Стамбуле, сообщило турецкое госагентство Anadolu.

"30-летняя Э. С. упала с Галатской башни. Прибывшие медики установили, что женщина скончалась", - сообщило агентство.

Начато расследование инцидента.

Башня высотой в 67 метров была возведена в XIV веке, смотровая площадка, с которой открывается панорамный вид на Стамбул, расположена на высоте 51 метра. Билет для иностранных туристов стоит 30 евро.