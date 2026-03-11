Трамп пытается заключить перемирие с Ираном - КСИР

Президент США Дональд Трамп с 10 марта пытается найти посредников для заключения перемирия с Ираном.

Об этом заявил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Али Фадави.

"Со вчерашнего дня Трамп лично пытается объявить перемирие. Почему? Из-за давления, которое отсюда на него оказывается. Если бы враг победил в войне, он не стал бы искать посредников для объявления перемирия по всему миру", - сказал Фадави в эфире иранской гостелерадиокомпании.

Источник: ТАСС