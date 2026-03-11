Арестован тиктокер «Şiva»

Продолжаются профилактические мероприятия сотрудников полиции по предотвращению распространения в социальных сетях информации, не соответствующей нормам морали.

Как сообщает Qafqazinfo, полиция задержала 35-летнего Гусейна Мамедова, который вел на платформе TikTok страницу под названием «Şiva» и распространял информацию, противоречащую нормам морали.

В отношении него был составлен протокол по статье Кодекса об административных правонарушениях о размещении информации, распространение которой запрещено в интернет-информационных ресурсах или информационно-телекоммуникационных сетях.

Согласно соответствующему решению, Г. Мамедов был арестован в административном порядке.