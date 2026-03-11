Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»
Руководитель сети салонов красоты «Beautytime» Кёнуль Гамзаева была задержана.
По информации, полученной «Unikal», Кёнуль Гамзаева была задержана на территории Наримановского района в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Хазарского района.
Предпринимательница обвиняется в крупном мошенничестве.
Несколько дней назад К. Гамзаева была объявлена в розыск за уклонение от следствия.
Отметим, что месяц назад на К.Гамзаеву подали жалобы известный инфлюенсер Фидан Зейн и Азерина. Они обратились в Управление полиции Хатаинского района, заявив, что Кёнуль присвоила их денежные средства в размере 150 тысяч манатов.
