 Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»
Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»

22:00 - 11 / 03 / 2026
Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»

Руководитель сети салонов красоты «Beautytime» Кёнуль Гамзаева была задержана.

По информации, полученной «Unikal», Кёнуль Гамзаева была задержана на территории Наримановского района в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции Хазарского района.

Предпринимательница обвиняется в крупном мошенничестве.

Несколько дней назад К. Гамзаева была объявлена в розыск за уклонение от следствия.

Отметим, что месяц назад на К.Гамзаеву подали жалобы известный инфлюенсер Фидан Зейн и Азерина. Они обратились в Управление полиции Хатаинского района, заявив, что Кёнуль присвоила их денежные средства в размере 150 тысяч манатов.

