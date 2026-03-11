ABC: ФБР предупредило о возможном ударе Ирана по Калифорнии

ФБР предупредило управления полиции Калифорнии о возможном ударе беспилотников Ирана по западному побережью США.

Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документ.

«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии», — говорится в предупреждении бюро.

В ФБР уточнили, что подобный исход событий планировался на случай удара США по Ирану. При этом в ведомстве не располагают дополнительной информацией о времени, методе и цели предполагаемого нападения, уточнили журналисты.