ABC: ФБР предупредило о возможном ударе Ирана по Калифорнии
ФБР предупредило управления полиции Калифорнии о возможном ударе беспилотников Ирана по западному побережью США.
Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документ.
«Недавно мы получили информацию о том, что по состоянию на начало февраля 2026 года Иран якобы планировал совершить внезапное нападение с использованием БПЛА с неопознанного судна у берегов США, в частности на неуказанные цели в Калифорнии», — говорится в предупреждении бюро.
В ФБР уточнили, что подобный исход событий планировался на случай удара США по Ирану. При этом в ведомстве не располагают дополнительной информацией о времени, методе и цели предполагаемого нападения, уточнили журналисты.
