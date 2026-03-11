 «Целитель» из Узбекистана лечит пациентов руками в бакинской клинике - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

«Целитель» из Узбекистана лечит пациентов руками в бакинской клинике - ВИДЕО

First News Media21:20 - Сегодня
«Целитель» из Узбекистана лечит пациентов руками в бакинской клинике - ВИДЕО

В сети распространились видеокадры, на которых врач Икбол Солиев лечит пациентов руками в эстетической клинике «Bİ ES VİP».

На кадрах видно, как этот человек кладёт руку на голову пациента или на место, где ощущается боль, после чего, как утверждается, состояние человека быстро улучшается.

Сообщается, что Икбол Солиев принимал пациентов по цене 60 манатов за сеанс, и к нему обращалось большое количество людей.

Стало известно, что «целитель» был задержан сотрудниками полиции. Данную информацию Qafqazinfo подтвердили в пресс-службе МВД Азербайджана.

По данным Qaynarinfo, на родине в Узбекистане Солиев уже был арестован на 15 суток за нарушение законодательства, связанного с народной медициной.

Поделиться:
707

Актуально

Xроника

Состоялась встреча в расширенном составе Президента Ильхама Алиева с ...

Общество

Лейла, Арзу и Алена Алиевы побывали в Центре «Поддержка жизни» - ФОТО

Xроника

Ильхам Алиев и президент Совета Европейского Союза Антониу Кошта выступили с ...

Политика

Ильхам Алиев: Наши двусторонние отношения с Европейским союзом успешно ...

Общество

Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»

«Целитель» из Узбекистана лечит пациентов руками в бакинской клинике - ВИДЕО

Лейла, Арзу и Алена Алиевы побывали в Центре «Поддержка жизни» - ФОТО

На фоне критики ITV объяснил, как выбирали JIVA и создавалась песня «Just Go», ответив на слухи об ИИ - ВИДЕО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Погода на вторник: В Баку ожидаются небольшие осадки

В Баку пропала молодая девушка - ФОТО

«Я спала, а деньги списывались»: «Bakıkart» ответил на жалобы о странных списаниях с карт

В Азербайджане утвержден порядок информирования населения о ядерной угрозе

Последние новости

В НОК создана Комиссия по безопасному спорту

Сегодня, 22:37

Мелони назвала войну США и Израиля с Ираном частью «опасной тенденции» за пределами международного права

Сегодня, 22:30

Состоялась встреча в расширенном составе Президента Ильхама Алиева с президентом Европейского совета в ходе официального обеда

Сегодня, 22:21

Член Президиума Боснии и Герцеговины прибыла с визитом в Азербайджан

Сегодня, 22:16

Задержана руководитель сети салонов красоты «Beautytime»

Сегодня, 22:00

Иран разместил десятки мин в Ормузском проливе

Сегодня, 21:40

«Целитель» из Узбекистана лечит пациентов руками в бакинской клинике - ВИДЕО

Сегодня, 21:20

Пашинян: Армения готова открыть автодорогу между западными регионами Азербайджана и Нахчываном

Сегодня, 21:00

Трамп пытается заключить перемирие с Ираном - КСИР

Сегодня, 20:40

Лейла, Арзу и Алена Алиевы побывали в Центре «Поддержка жизни» - ФОТО

Сегодня, 20:20

На фоне критики ITV объяснил, как выбирали JIVA и создавалась песня «Just Go», ответив на слухи об ИИ - ВИДЕО

Сегодня, 20:07

Арестован тиктокер «Şiva»

Сегодня, 20:00

Командующий Сухопутными войсками Турции прибыл в Нахчыван - ФОТО

Сегодня, 19:45

Пашинян: Я ношу на груди символ мира с Азербайджаном

Сегодня, 19:30

Иран нанёс удар по топливным хранилищам в Омане, начался сильный пожар - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Осуществлен первый авиарейс по маршруту Стамбул–Ереван

Сегодня, 19:00

Число погибших после ракетного удара ВСУ по Брянску выросло до семи человек

Сегодня, 18:55

Джейхун Байрамов обсудил с представителем ООН растущую напряженность на Ближнем Востоке - ФОТО

Сегодня, 18:45

Утвержден порядок возврата административных штрафов

Сегодня, 18:30

Антониу Кошта: Проект железной дороги «Баку-Нахчыван» создаст устойчивый маршрут между Европой и Азией

Сегодня, 18:20
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50