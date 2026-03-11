«Целитель» из Узбекистана лечит пациентов руками в бакинской клинике - ВИДЕО

В сети распространились видеокадры, на которых врач Икбол Солиев лечит пациентов руками в эстетической клинике «Bİ ES VİP».

На кадрах видно, как этот человек кладёт руку на голову пациента или на место, где ощущается боль, после чего, как утверждается, состояние человека быстро улучшается.

Сообщается, что Икбол Солиев принимал пациентов по цене 60 манатов за сеанс, и к нему обращалось большое количество людей.

Стало известно, что «целитель» был задержан сотрудниками полиции. Данную информацию Qafqazinfo подтвердили в пресс-службе МВД Азербайджана.

По данным Qaynarinfo, на родине в Узбекистане Солиев уже был арестован на 15 суток за нарушение законодательства, связанного с народной медициной.