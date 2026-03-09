Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО

Баллистическая ракета, выпущенная со стороны Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.

Некоторые фрагменты ракеты упали на пустующие участки земли в Газиантепе.

В результате инцидента погибших или раненых нет.

«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что против любых угроз, направленных на территорию и воздушное пространство нашей страны, будут решительно и без колебаний предприняты все необходимые шаги. Напоминаем, что соблюдение предупреждений Турции в этом отношении отвечает интересам каждого», - подчеркивается в сообщении турецкого Министерства обороны.

16:10

Источник: Anadolu