Минобороны Турции о подбитой в ее небе иранской ракете - ОБНОВЛЕНО
Баллистическая ракета, выпущенная со стороны Ирана и вошедшая в воздушное пространство Турции, была нейтрализована подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированными в Восточном Средиземноморье.
Некоторые фрагменты ракеты упали на пустующие участки земли в Газиантепе.
В результате инцидента погибших или раненых нет.
«Турция придает большое значение добрососедским отношениям и региональной стабильности. Однако мы еще раз подчеркиваем, что против любых угроз, направленных на территорию и воздушное пространство нашей страны, будут решительно и без колебаний предприняты все необходимые шаги. Напоминаем, что соблюдение предупреждений Турции в этом отношении отвечает интересам каждого», - подчеркивается в сообщении турецкого Министерства обороны.
Источник: Anadolu