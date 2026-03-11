Генсек ООН встретится в Анкаре с Эрдоганом и Фиданом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, находящийся с визитом в Турции, встретится в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

"В рамках визита запланирован также ряд встреч на высшем уровне. На этих встречах будут обсуждены партнерские отношения между ООН и Турцией, а также ситуация в регионе", - уточнил он.

По его словам, целью визита Гутерриша в Турцию является демонстрация солидарности с турецким народом в месяц Рамазан и поощрение создаваемых в стране благоприятных условий для беженцев.

Он отметил, что Гутерриш был удостоен "Международной премии мира имени Ататюрка". Она будет вручена ему в Анкаре от имени сотрудников ООН, работающих по всему миру.

Пресс-секретарь добавил, что генсек ООН также примет участие в ифтаре.