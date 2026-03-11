Иран разместил десятки мин в Ормузском проливе
Иран уже разместил около десятка мин в Ормузском проливе.
Oб этом пишет Reuters со ссылкой на два источника.
Агентство отмечает, что это решение может осложнить возобновление работы пролива, который является важным маршрутом для транспортировки нефти и сжиженного природного газа.
Отмечается, что из-за войны, начатой США и Израилем 12 дней назад, экспорт нефти и СПГ через этот стратегический пролив вдоль побережья Ирана фактически остановился.
Эта ситуация привела к резкому росту мировых цен на энергоносители.
Один из источников сообщил, что точные места расположения большинства установленных мин известны, однако не сообщается, каким образом США намерены с ними бороться.
213