Аш-Шараа: власти Сирии все еще хотят привлечь Асада к ответственности

First News Media11:55 - Сегодня
Действующее сирийское руководство считает необходимым привлечение бывшего лидера арабской республики Башара Асада к ответственности.

Об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

«Правосудие должно восторжествовать. Мы создали комиссию по вопросам правосудия для того, чтобы привлечь за содеянное к ответственности всех причастных, включая Башара Асада», - сказал он в интервью телеканалу Fox News, коснувшись соответствующего вопроса.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с журналистами из арабских стран заявил, что Асад и члены его семьи находятся в РФ исключительно по гуманитарным причинам, поскольку экс-президенту на родине грозила физическая расправа.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Асад оставил пост президента и покинул страну.

Фактическим лидером Сирии стал аш-Шараа. 29 января 2025 года он объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, по его словам, продлится от четырех до пяти лет.

