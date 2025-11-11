ЕС планирует обсудить вступление Украины в блок в декабре

В ЕС планируют обсудить вступление Украины в блок на саммите во Львове в декабре, сообщает издание Politico со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо.

По данным издания, в Брюсселе готовят новый план по продвижению заявок Украиныи Молдовы на вступление в ЕС. Он предусматривает, что Украина и Молдова начнут прорабатывать практические реформы, необходимые для вступления, не дожидаясь формального одобрения ЕС, то есть в обход вето Венгрии. В ЕС рассчитывают, что смогут преодолеть вето Венгрии в случае поражения партии премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле.

"Этот план достигнет кульминации 10 декабря… председательство Дании в Совете ЕС пригласило министров по европейским делам на новый неформальный саммит во Львове на западе Украины, чтобы обсудить расширение", - пишет Politico.

Ожидается, что делегации будут обсуждать расширение поддержки процесса вступления Украины и Молдовы.

Источник: РИА Новости