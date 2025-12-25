«Чтобы он умер»: Рождественское обращение Зеленского вызвало резкую критику и в России, и на Западе - ВИДЕО

Рождественское обращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пожелал «смерти одному человеку», вызвало волну возмущения не только в России, но и на Западе.

В своем выступлении Зеленский заявил, что все украинцы желают, «чтобы он умер», не уточнив, однако, о ком именно идет речь. Украинские СМИ предполагают, что он имел в виду президента России Владимира Путина.

Кроме того, Зеленский назвал граждан России «безбожниками» из-за ударов по территории Украины, заявив, что у россиян «нет ничего общего с христианством».

Высказывания украинского лидера резко раскритиковали на Западе. В частности, ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X отметил, что подобные заявления не имеют ничего общего с христианскими ценностями.

«Украинский лидер Владимир Зеленский пожелал смерти в своем рождественском обращении, потому что он не придерживается христианской веры. Он не христианин. Возможно, это и позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества», — написал Боуз.

Ожидаемо жесткую реакцию вызвали слова Зеленского в России. Депутат Государственной думы Роза Чемерис в комментарии РИА Новости заявила, что украинский президент «потерял человеческий облик» и ведет себя «крайне неуравновешенно».

По ее словам, подобные заявления в рождественский праздник не только не соответствуют христианским ценностям, но и выходят за рамки элементарных человеческих норм. «Делать подобные заявления в светлый праздник Рождества — не просто не по-христиански, а даже не по-человечески. Свой человеческий облик этот персонаж давно утратил», — подчеркнула Чемерис.