Стало известно, когда в России заблокируют Telegram

Блокировка Telegram в России невозможна до тех пор, пока все значимые каналы не будут перенесены на национальный мессенджер Мах.

Об этом в беседе с «Ведомостями» заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По словам депутата, резкое ограничение доступа к мессенджеру было бы необоснованным с точки зрения интересов аудитории и создателей контента. Боярский подчеркнул, что Telegram сегодня выполняет функции не только мессенджера, но и полноценной социальной сети. На платформе работает большое количество каналов с широкой аудиторией, включая российские и зарубежные ресурсы, которые, по его оценке, корректно освещают актуальную повестку. Кроме того, в развитие таких каналов были вложены значительные усилия и финансовые ресурсы.

В связи с этим, отметил депутат, лишать пользователей привычного источника информации без полноценной альтернативы было бы неправильно.