Частое использование чат-ботов приводит к психозу - ИССЛЕДОВАНИЕ

Ученые связали использование чат-ботов со случаями психоза и бредовых состояний у пациентов на основе их переписок с ChatGPT.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Психиатр Калифорнийского университета Кит Саката заявил, что чат-боты не могут самостоятельно стать причиной психологических расстройств, но в нескольких случаях привели к обострению у некоторых пациентов, страдающих бредовым психозом.

"Технология, возможно, и не вводит в заблуждение, но [психически нездоровый] человек говорит компьютеру о своей реальности, а компьютер принимает это за истину и отражает обратно. Таким образом, он становится соучастником в циклическом возникновении этого заблуждения", - сказал WSJ Саката.

Эксперты в области психиатрии утверждают, что в некоторых случаях причиной для развития психоза у пациентов было именно поведение чат-бота, в основу которого заложено согласие с любыми идеями пользователей. Таким образом, ChatGPT мог подтвердить заблуждение страдающего от психологических заболеваний человека о том, что он совершил некий научный прорыв или находится в центре правительственного заговора.