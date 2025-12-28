В Сирии произошли столкновения, есть раненые

В Сирии произошли столкновения между алавитскими демонстрантами и проправительственными контрдемонстрантами после теракта в алавитской мечети, сообщает WRAL News.

Поводом для массовых акций стал теракт в алавитской мечети в городе Хомс, совершенный двумя днями ранее. В результате взрыва погибли восемь человек, еще 18 получили ранения. После этого, 28 декабря, тысячи представителей алавитской общины вышли на улицы прибрежных городов Латакия и Тартус, а также других населенных пунктов, требуя безопасности и расследования нападения.

Протестные акции были организованы по призыву алавитского шейха Газаля Газаля, проживающего за пределами Сирии и возглавляющего организацию "Высший алавитский исламский совет Сирии и диаспоры". В ходе митингов между демонстрантами и контрдемонстрантами произошли столкновения: протестующих забрасывали камнями, в ответ группа демонстрантов избила одного из оппонентов.

Эскалация вынудила силы безопасности вмешаться. Они попытались разогнать обе стороны, открыв предупредительный огонь в воздух. В результате столкновений есть раненые, их точное число уточняется.