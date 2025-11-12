Песков: Москва надеется, что двустороннее сотрудничество с Ереваном будет продолжено

Москва надеется, что двустороннее сотрудничество с Ереваном будет продолжено, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения Службы внешней разведки РФ о намерении Армении отказаться от российского зерна в пользу украинского за счет денег Евросоюза.

"У нас много вопросов на повестке двустороннего сотрудничества. Мы надеемся, что это сотрудничество будет продолжено", - отметил Песков в разговоре с журналистами.

Источник: ТАСС