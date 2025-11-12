Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

Причиной негативного развития событий в регионах Азербайджана в прошлом были нелицеприятные действия и указания некоторых чиновников центральных исполнительных органов.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя Президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов.

«От этих чиновников, как говорится, не осталось и следа. В результате кадровых реформ, проведённых в системе государственной службы Азербайджана, особенно в центральных исполнительных органах, ситуация значительно улучшилась. Поэтому я абсолютно уверен, что отныне вам не будут даваться незаконные указания из центра. Такие случаи были, и чиновники, которые давали эти незаконные указания, считая своей главной целью незаконное обогащение, сегодня отвечают в суде», - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, во многих случаях имели место случаи неэффективного использования земель, изъятия земель, изменение их категории.

«Некоторые чиновники построили себе особняки на землях, пригодных для возделывания, и, конечно же, всё это незаконные действия», - указал глава государства.

Он констатировал, что, несмотря на оказанное им доверие, некоторые чиновники вместо того, чтобы выполнять данные им поручения, предпочитают набивать свои карманы и незаконно обогащаться.

«Уверен, что вы своей работой оправдаете это высокое доверие. На вас лежит большая ответственность, некоторые из вас уже работали на руководящих должностях и имеют опыт. Некоторые из вас назначены недавно. Поэтому я уверен, что своей работой вы оправдаете это доверие и завоюете симпатии народа», - заключил Президент.