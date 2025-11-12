 Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

First News Media15:05 - Сегодня
Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

Причиной негативного развития событий в регионах Азербайджана в прошлом были нелицеприятные действия и указания некоторых чиновников центральных исполнительных органов.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая нового полномочного представителя Президента в Нахчыване и назначенных глав исполнительной власти ряда районов.

«От этих чиновников, как говорится, не осталось и следа. В результате кадровых реформ, проведённых в системе государственной службы Азербайджана, особенно в центральных исполнительных органах, ситуация значительно улучшилась. Поэтому я абсолютно уверен, что отныне вам не будут даваться незаконные указания из центра. Такие случаи были, и чиновники, которые давали эти незаконные указания, считая своей главной целью незаконное обогащение, сегодня отвечают в суде», - сказал Ильхам Алиев.

По его словам, во многих случаях имели место случаи неэффективного использования земель, изъятия земель, изменение их категории.

«Некоторые чиновники построили себе особняки на землях, пригодных для возделывания, и, конечно же, всё это незаконные действия», - указал глава государства.

Он констатировал, что, несмотря на оказанное им доверие, некоторые чиновники вместо того, чтобы выполнять данные им поручения, предпочитают набивать свои карманы и незаконно обогащаться.

«Уверен, что вы своей работой оправдаете это высокое доверие. На вас лежит большая ответственность, некоторые из вас уже работали на руководящих должностях и имеют опыт. Некоторые из вас назначены недавно. Поэтому я уверен, что своей работой вы оправдаете это доверие и завоюете симпатии народа», - заключил Президент.

Поделиться:
648

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ...

Политика

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают ...

В мире

Найден черный ящик потерпевшего крушение турецкого самолета

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd. - ФОТО

Политика

Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

Ильхам Алиев: Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана обусловило необходимость адаптации Конституции к вызовам времени

Президент: Восстановление территориальной целостности заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

В Баку завершился военный парад, посвященный Дню Победы – ФОТО- ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

В Международном аэропорту Гейдар Алиев открылась фотовыставка «Возрождение Карабаха: История Aзербайджанского Ренессанса» - ФОТО

В Баку проходит военный парад, посвященный Дню Победы – ПРЯМОЙ ЭФИР

В военном параде в честь Дня Победы примут участие истребители JF-17 Thunder ВВС Пакистана

Последние новости

Автомобиль сшиб светофор на проспекте 8 Ноября - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Эрдоган: Тела 19 погибших в крушении самолета найдены, поиск еще одного продолжается

Сегодня, 16:22

Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:10

Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

Сегодня, 16:02

Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

Сегодня, 15:50

Парламент Казахстана одобрил запрет пропаганды ЛГБТ

Сегодня, 15:47

В Грузии завели дело в отношении экс-премьера

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев: Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана обусловило необходимость адаптации Конституции к вызовам времени

Сегодня, 15:27

Президент: Восстановление территориальной целостности заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана

Сегодня, 15:20

Пашинян прокомментировал слухи о визите сына Трампа в Ереван

Сегодня, 15:18

В Астаре произошла авария со смертельным исходом

Сегодня, 15:10

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

Сегодня, 15:05

Народный артист Билал Алиев заявил, что обеспечен на 100 лет вперёд - ВИДЕО

Сегодня, 15:02

Президент Ильхам Алиев: Вопросы занятости в регионах являются одним из главных приоритетов

Сегодня, 15:00

Кто он - новый глава ИВ Кюрдамирского района? - ДОСЬЕ

Сегодня, 14:57

Президент Ильхам Алиев: Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены

Сегодня, 14:55

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ФОТО

Сегодня, 14:53

Хлебопекарня в Ясамальском районе временно закрыта после проверки AQTA - ФОТО

Сегодня, 14:47

Пашинян отреагировал на утверждение, что СВР Армении создана ЦРУ и МИ-6

Сегодня, 14:42

Распространены кадры утреннего ДТП в Ясамальском районе - ВИДЕО

Сегодня, 14:40
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52