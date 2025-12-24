Президент: Те, кто в свое время на стадионе в Ханкенди сказали «Карабах – это Армения, и точка», были вынуждены заявить «Карабах – это Азербайджан!»

Всего за 44 дня мы разгромили Армению. Эти дни отражены и на ступенях Триумфальной арки, которую я сегодня открыл в Ханкенди. Уверен, что вы и все граждане Азербайджана поедете туда, посетите ее.

Как сообщает Азертадж, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переехавшими в Агдамский район.

"Сегодня в нашей стране открылась вторая Триумфальная арка – после Баку в Ханкенди. Там, на ступенях, зафиксирован каждый день нашего славного победного шествия. Мы шли вперед каждый день, каждый день освобождали города и села, и никакая сила не смогла бы противостоять нам. Хотя те, кто неоднократно хотел остановить нас на протяжении 44 дней, всячески пытались оказывать на нас давление, угрожать, совершать провокации и даже делали это. Запугать, остановить нас, прервать наше славное победное шествие и сделать конфликт вечным – такой была цель сил, которые выступали против нас. Конечно, после того, как мы полностью восстановили наш суверенитет в 2023 году в результате антитеррористической операции, и теперь, спустя пять лет, эти же силы были вынуждены смириться с новой реальностью, мы их заставили. В том числе те, кто не принял нашу Победу, кто не смог переварить ее, проармянские силы были вынуждены смириться с сегодняшними реалиями. Армянскому государству пришлось смириться с этой ситуацией. Те, кто в свое время неподалеку отсюда, на стадионе в городе Ханкенди, сказал «Карабах – это Армения, и точка», были вынуждены заявить «Карабах – это Азербайджан!». Не по своей воле, их заставили мы – наш народ, наше государство. Мы никогда не должны забывать эту историю. Конечно, пожилое поколение, пережившее те горькие дни, никогда ее не забудет. И молодое поколение не должно забывать. Будущие поколения не должны забывать, должны знать. Нужно, чтобы эту историю наизусть знали и в школах, и в вузах, и в семьях. Это наша славная Победа. В то же время мы никогда не должны забывать эту историю, чтобы после этого жить в мире и безопасности", - заявил глава государства.