Президент: Восстановление территориальной целостности заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана

Восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета страны заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана, а также обусловило необходимость реформ как в экономической, социальной и культурной, так и правовой сферах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции «Конституция и верховенство закона в современных правовых системах».

Глава государства также выразил уверенность, что предстоящие на конференции обсуждения по различным актуальным вопросам с участием известных специалистов в области конституционного строительства, а также достигнутые результаты будут способствовать обеспечению верховенства Конституции, более эффективной защите прав и свобод человека и гражданина.