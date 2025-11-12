 Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

Фаига Мамедова16:02 - Сегодня
Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

На основании информации, распространённой в медиа, было проведено расследование в связи с нарушениями закона, допущенными в «Эстетическом центре UĞUR 777», и возбуждено уголовное дело.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что на основании информации и видеоматериалов, распространённых в медиа о незаконном проведении эстетических операций группой лиц, в Управлении вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры было проведено расследование. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в незаконной деятельности «Эстетического центра UĞUR 777», зарегистрированного на имя Хаялы Исмайыловой, а также в распространении заболеваний в результате проведения там различных эстетических и косметологических процедур под видом медицинских, без соблюдения соответствующих стандартов.

Кроме того, были установлены обоснованные подозрения в причинении тяжкого вреда здоровью отдельных лиц в результате эстетических хирургических операций на их теле, проведённых Хаялой Исмайыловой, Мурадом Багировым, Фирузой Алиевой, Гюльбадой Абдуллаевой, Заирой Салмановой и другими, которые представлялись в указанном центре как врачи-косметологи. В результате расследований также выяснилось, что у Хаялы Исмайыловой, Мурада Багирова, Фирузы Алиевой, Гюльбады Абдуллаевой, Заиры Салмановой и других лиц нет соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также «Сертификата о прохождении сертификации, подтверждающего право заниматься практической медицинской деятельностью».

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса и направлено для проведения предварительного следствия по подведомственности в прокуратуру Насиминского района города Баку.

В то же время в отношении Хаялы Исмайыловой начато производство по делам об административных правонарушениях по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав лиц в области охраны здоровья) Кодекса об административных проступках и направлено для рассмотрения по подведомственности в Министерство здравоохранения.

Поделиться:
199

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ...

Политика

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают ...

В мире

Найден черный ящик потерпевшего крушение турецкого самолета

Xроника

Ильхам Алиев принял делегацию китайской компании China Datang Corporation Ltd. - ФОТО

Общество

Болезнь, утрата и надежда: История Вюгара Ибрагимова, нуждающегося в спасительной операции

Автомобиль сшиб светофор на проспекте 8 Ноября - ВИДЕО

Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

COP30: Председательство перешло от Азербайджана к Бразилии - ФОТО

Таране Самедовой сократили срок наказания

Дедушка убитой мужем Гюльтекин: Она была замужем всего два месяца, он выпустил в спящую пять патронов - ВИДЕО

Найденный мертвым в Евлахе адвокат Элькин Керимли на днях стал отцом

Последние новости

Болезнь, утрата и надежда: История Вюгара Ибрагимова, нуждающегося в спасительной операции

Сегодня, 16:43

Автомобиль сшиб светофор на проспекте 8 Ноября - ВИДЕО

Сегодня, 16:30

Эрдоган: Тела 19 погибших в крушении самолета найдены, поиск еще одного продолжается

Сегодня, 16:22

Финансирование азербайджанского кино не включено в бюджет на 2026 год: ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 16:10

Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

Сегодня, 16:02

Срок военной службы офицеров в мирное время могут сократить на полгода

Сегодня, 15:50

Парламент Казахстана одобрил запрет пропаганды ЛГБТ

Сегодня, 15:47

В Грузии завели дело в отношении экс-премьера

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев: Стремительное социально-экономическое развитие Азербайджана обусловило необходимость адаптации Конституции к вызовам времени

Сегодня, 15:27

Президент: Восстановление территориальной целостности заложило основу для нового исторического этапа в развитии Азербайджана

Сегодня, 15:20

Пашинян прокомментировал слухи о визите сына Трампа в Ереван

Сегодня, 15:18

В Астаре произошла авария со смертельным исходом

Сегодня, 15:10

Ильхам Алиев: Чиновники, дававшие незаконные указания из центра, сегодня отвечают в суде

Сегодня, 15:05

Народный артист Билал Алиев заявил, что обеспечен на 100 лет вперёд - ВИДЕО

Сегодня, 15:02

Президент Ильхам Алиев: Вопросы занятости в регионах являются одним из главных приоритетов

Сегодня, 15:00

Кто он - новый глава ИВ Кюрдамирского района? - ДОСЬЕ

Сегодня, 14:57

Президент Ильхам Алиев: Основные инфраструктурные проекты в наших регионах практически завершены

Сегодня, 14:55

Ильхам Алиев принял нового полномочного представителя президента в НАР и глав ИВ ряда районов - ФОТО

Сегодня, 14:53

Хлебопекарня в Ясамальском районе временно закрыта после проверки AQTA - ФОТО

Сегодня, 14:47

Пашинян отреагировал на утверждение, что СВР Армении создана ЦРУ и МИ-6

Сегодня, 14:42
Все новости
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий роль библиотек в обществе меняется, но не теряет актуальности. Сегодня мы10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52