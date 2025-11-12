Против этих косметологов возбудили уголовное дело - ИМЕНА

На основании информации, распространённой в медиа, было проведено расследование в связи с нарушениями закона, допущенными в «Эстетическом центре UĞUR 777», и возбуждено уголовное дело.

Как передает 1news.az, об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

Отмечается, что на основании информации и видеоматериалов, распространённых в медиа о незаконном проведении эстетических операций группой лиц, в Управлении вне-уголовного производства Генеральной прокуратуры было проведено расследование. В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в незаконной деятельности «Эстетического центра UĞUR 777», зарегистрированного на имя Хаялы Исмайыловой, а также в распространении заболеваний в результате проведения там различных эстетических и косметологических процедур под видом медицинских, без соблюдения соответствующих стандартов.

Кроме того, были установлены обоснованные подозрения в причинении тяжкого вреда здоровью отдельных лиц в результате эстетических хирургических операций на их теле, проведённых Хаялой Исмайыловой, Мурадом Багировым, Фирузой Алиевой, Гюльбадой Абдуллаевой, Заирой Салмановой и другими, которые представлялись в указанном центре как врачи-косметологи. В результате расследований также выяснилось, что у Хаялы Исмайыловой, Мурада Багирова, Фирузы Алиевой, Гюльбады Абдуллаевой, Заиры Салмановой и других лиц нет соответствующего высшего или среднего специального медицинского образования, а также «Сертификата о прохождении сертификации, подтверждающего право заниматься практической медицинской деятельностью».

На основании собранных доказательств было возбуждено уголовное дело по статьям 131.2 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), 309.2 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия), 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия) и другим статьям Уголовного кодекса и направлено для проведения предварительного следствия по подведомственности в прокуратуру Насиминского района города Баку.

В то же время в отношении Хаялы Исмайыловой начато производство по делам об административных правонарушениях по статьям 210.1 (занятие частной медицинской деятельностью без лицензии) и 215.1 (нарушение прав лиц в области охраны здоровья) Кодекса об административных проступках и направлено для рассмотрения по подведомственности в Министерство здравоохранения.