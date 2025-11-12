Германия выделит Украине еще €40 млн в качестве гумпомощи

Германия выделит Украине дополнительно €40 млн в преддверии зимы.

Об этом объявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль во время визита в Канаду, передает агентство DPA.

Средства планируется направить, помимо прочего, в ремонт отопительных систем, восстановление разрушенных зданий, поставки электроагрегатов, а также таких вещей, как одеяла и средства гигиены. "Мы помогаем добиться того, чтобы квартиры были теплыми и освещенными", - заявил германский министр.

Как отмечает DPA, из-за сокращения бюджета МИД ФРГ в этом году объем гуманитарной помощи Украине был существенно сокращен. В 2024 году он составлял свыше €400 млн, однако в 2025 году объем помощи меньше этой суммы более чем в два раза.