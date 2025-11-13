Ильхам Алиев: Узбекистан является для Азербайджана братской страной, надежным союзником

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Национальному информационному агентству Узбекистана (УзА ).

АЗЕРТАДЖ представляет интервью.

- Уважаемый господин Президент, в скором времени Вы собираетесь принять участие в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте. Что Вы можете сказать об этом формате регионального сотрудничества? Как развиваются связи Азербайджана с регионом и удовлетворяет ли Вас текущий уровень сотрудничества?

- Прежде всего, хочу отметить, что это будет мое третье по счету участие в качестве почетного гостя в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии. Первая встреча, на которую я получил приглашение, прошла в Душанбе в 2023 году, вторая - в Астане в 2024 году и предстоящая встреча ожидается в Ташкенте. Выражаю искреннюю благодарность всем моим коллегам и, в первую очередь, Президенту Узбекистана, моему брату Шавкату Мирзиёеву за приглашение, а также за поддержку участия Азербайджана в этом значимом мероприятии.

Азербайджан и страны Центральной Азии формируют единое историко-культурное, географическое и геополитическое пространство, обладающее растущим стратегическим значением. Каспийское море, на первый взгляд, может, физически и разъединяет Азербайджан от стран Центральной Азии, но на самом деле является значимым фактором объединения. Сегодня Каспийское море — это не просто географическое понятие, оно, прежде всего, - символ стратегического единства, экономического потенциала и исторического сотрудничества наших народов.

Наши страны объединяют не только география, но и историко-культурные связи, общие религиозные и духовные ценности, традиции и обычаи.

Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию сотрудничества со всеми странами региона на самом высоком уровне. Считаю, что стратегическое партнерство и союзнические отношения, установленные между странами Центральной Азии и Азербайджаном на двусторонней основе, а также наш активный политический диалог и взаимные визиты играют ключевую роль в успешности данного формата сотрудничества.

Динамика взаимных визитов и контактов между главами государств за последние несколько лет наглядно демонстрирует высокий уровень наших взаимоотношений. Так, за последние три года главами государств Центральной Азии было совершено около 30 визитов в Азербайджан, а я сам 13 раз посещал братские страны за тот же период.

Возрастающее значение Среднего коридора создает важные возможности для расширения нашего сотрудничества.

Убежден, что 7-я Консультативная встреча глав государств Центральной Азии станет значимым этапом в укреплении многовековой дружбы между нашими братскими народами и расширении многоуровневого сотрудничества в политической, экономической, транспортной, инвестиционной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах и в области цифровой трансформации.

- Уважаемый господин Президент, Вы подчеркнули интенсивность взаимных визитов, активный политический диалог, высокий уровень взаимопонимания, существующие между Азербайджаном и странами Центральной Азии. Мы обратили внимание, что за последние полтора года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев пять раз посещал Азербайджан. Кроме того, Вы в течение года не раз встречались на разных международных площадках. В нынешний 30-летний юбилейный год установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Узбекистаном как бы Вы охарактеризовали состояние двусторонних связей?

- Узбекистан является для Азербайджана братской страной и надежным союзником. Нас объединяют общие корни, моральные ценности, язык, этническая близость, а также богатое историческое и культурное наследие. На протяжении многих веков наши братские народы испытывали друг к другу глубокую симпатию и уважение, и отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения.

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сегодня находятся на самом высоком – союзническом уровне.

Немаловажным фактором, влияющим на развитие отношений, являются личные доверительные и дружеские отношения, которые сложились у меня с Президентом Узбекистана Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым. Особо хотел бы отметить личный вклад Президента в развитие наших межгосударственных отношений, его постоянное внимание к вопросам последовательного укрепления многопланового сотрудничества.

Для нас всегда большая честь и удовольствие принимать на нашей земле лидера братского Узбекистана, видного государственного деятеля и большого друга Азербайджана Президента Шавката Мирзиёева. Как вы отметили, за прошедшие полтора года таких визитов было пять. Все это наглядно свидетельствует о высокой динамике наших отношений.

В августе прошлого года состоялся мой государственный визит в Узбекистан, а в июле этого года - государственный визит Президента Узбекистана в Азербайджан. В ходе этих исторических визитов были подписаны десятки важных документов, в том числе Декларация о дальнейшем укреплении стратегического партнерства, Договор о союзнических отношениях, Дорожная карта по реализации Договора о союзнических отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан на 2025-2029 годы и другие. За короткий промежуток времени была проделана колоссальная работа. Все эти взаимные визиты придали значительный импульс укреплению азербайджано-узбекских отношений во всех областях, как на двусторонней основе, так и в реализации новых возможностей партнерства на едином географическом пространстве, включающем Центральную Азию и Каспийский регион.

Также в определении стратегии развития наших отношений особую роль играет Высший межгосударственный совет, учрежденный в августе 2023 года. Совет уже дважды проводил заседания в ходе взаимных государственных визитов: 22 августа 2024 года в Ташкенте и 2 июля 2025 года в Баку.

Узбекистан неизменно поддерживал территориальную целостность Азербайджана. Пользуясь представленной возможностью, выражаю братскому Узбекистану благодарность за вклад в восстановление Карабаха, в частности строительство в освобожденном Физули школы, носящей имя великого узбекского ученого Мирзы Улугбека, где в настоящее время обучаются около 600 учеников. Узбекистан был первой страной, а Президент Мирзиёев был первым лидером в мире, кто выступил с инициативой оказать помощь в восстановлении Карабахского региона. Мы это будем всегда помнить и воспринимать как шаг солидарности, дружбы, братства между нашими странами и народами.

С нетерпением ожидаю предстоящий визит в братскую страну. Каждый раз с большим удовлетворением наблюдаю динамичное развитие Узбекистана и впечатляющие достижения, которых добился народ этой страны. Проводимые широкомасштабные реформы, последовательная модернизация всех сфер жизни общества способствуют неуклонному росту авторитета и усилению позиций страны на международной арене. Эти достижения являются свидетельством целенаправленной и продуманной государственной политики, проводимой под руководством моего друга и брата, Президента Шавката Мирзиёева.

Сотрудничество наших стран успешно развивается не только в двустороннем формате, но и на международных площадках. Азербайджан и Узбекистан являются активными членами Организации тюркских государств и вносят значимый вклад в укрепление тюркского единства. Кроме того, наши отношения успешно развиваются в рамках таких международных организаций как ООН, Движение неприсоединения, ОИС, ОЭС, СВМДА и так далее.

- Как Вы оцениваете нынешний уровень торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном?

- Динамика торгово-экономического сотрудничества вызывает полное удовлетворение и способствует повышению его уровня. Обе стороны прилагают значительные усилия для расширения взаимного сотрудничества, инициируют новые проекты и придают особое значение реализации совместных инициатив. На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано около 120 коммерческих организаций с узбекскими инвестициями, которые успешно функционируют в различных секторах экономики: промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и сфере услуг.

Торговля между Азербайджаном и Узбекистаном развивается стремительными темпами. Так, в 2024 году товарооборот составил 252 миллиона долларов США, а за период с января по сентябрь 2025 года этот показатель вырос на 87,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 319 миллионов долларов США.

Сотрудничество в сфере инвестиций также продолжает укрепляться. На сегодняшний день Узбекистан вложил в экономику Азербайджана 21,8 миллиона долларов США, тогда как Азербайджан инвестировал в экономику Узбекистана 183,5 миллиона долларов США. В 2023 году была создана совместная Азербайджано-узбекская инвестиционная компания с общим капиталом в 500 миллионов долларов США, предусматривающая инвестиции как на территории наших стран, так и в третьих странах.

Особого внимания заслуживает совместное предприятие — швейная фабрика в Ханкенди, которая открывает новые возможности для развития легкой промышленности, укрепляет традиционные дружеские и братские отношения.

Следует особо отметить активную деятельность Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан в развитии экономических связей и определении перспективных направлений взаимодействия. Уже ставший регулярным Азербайджано-Узбекский региональный форум представляет собой эффективную платформу для продвижения сотрудничества в данном направлении.

Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества с братским Узбекистаном во всех секторах экономики. Для этого существуют высокая политическая воля и значительный потенциал. На сегодняшний день подписано около 200 документов, которые создают надежную правовую основу для дальнейшего развития наших экономических отношений. Азербайджан и впредь будет поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, отвечающее интересам обеих сторон, и способствующее укреплению дружбы и партнерства между нашими народами.

- Какие перспективы двустороннего сотрудничества Вы видите в сфере транспорта, логистики и энергетики?

- Одним из ключевых направлений сотрудничества между нашими странами является развитие диверсифицированной транспортно-логистической инфраструктуры и расширение транзитных возможностей. В этой сфере особое значение имеет участие наших стран в Международном транспортном маршруте Средний коридор, в рамках которого Азербайджан выступает важной транзитной страной для Узбекистана и стран Центральной Азии. За последние годы увеличение экспортных возможностей и перевозок через Средний коридор приобрело особое стратегическое значение.

В 2024 году объем транзитных перевозок между нашими странами увеличился более чем на 18% по сравнению с 2023 годом и превысил 1 миллион 300 тысяч тонн. За первые девять месяцев 2025 года этот показатель достиг около 1 миллиона тонн, демонстрируя динамичный рост транспортного обмена.

Созданная в Азербайджане современная транспортная инфраструктура, в том числе торговый флот, Международный торговый порт Алят, мощность которого в ближайшие годы достигнет 25 миллионов тонн, железная дорога Баку–Тбилиси–Карс, а также девять международных аэропортов страны — все это факторы, укрепляющие роль Азербайджана как глобального транспортного и логистического узла.

Более того, открытие Зангезурского коридора принесет пользу всем странам Центральной Азии.

Особое значение имеет развитие авиационного сообщения и интенсивность рейсов между нашими городами. Авиакомпания AZAL осуществляет регулярные пассажирские рейсы: Баку–Ташкент–Баку — 7 рейсов в неделю, Баку–Самарканд–Баку — 2 рейса в неделю, Баку–Ургенч–Баку — 2 рейса в неделю. Со своей стороны авиакомпания «Uzbekistan Airways» выполняет 3 рейса в неделю по маршруту Ташкент–Баку–Ташкент, а компания Centrum — 2 рейса в неделю.

Сотрудничество в энергетической сфере и развитие зеленой энергетики также остаются приоритетными направлениями. SOCAR экспортирует в Узбекистан азербайджанские нефтепродукты и нефтехимическую продукцию. С 2016 года успешно действует совместное предприятие Neftegaztexnologiya, созданное на базе Института OZLITINEFTGAZ и SOCAR NIPI Nefteqaz.

В 2024 году Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали ряд стратегических соглашений и меморандумов, направленных на интеграцию энергетических систем и продвижение возобновляемых источников энергии, что открывает новые перспективы для устойчивого развития региона и укрепления энергетического сотрудничества.

-Что Вы можете сказать о сотрудничестве между Азербайджаном и Узбекистаном в культурно-гуманитарной сфере?

- Культурно-гуманитарное сотрудничество играет важную роль в укреплении дружбы и братских связей между нашими странами, а также в расширении прямых контактов между народами. Мы прилагаем совместные усилия для сохранения общих историко-культурных ценностей и поддерживаем тесное взаимодействие на всех уровнях.

Так, в 2023 году в Азербайджане состоялись Дни узбекской культуры, а в 2024 году — Дни науки и культуры Узбекистана. В том же году в Узбекистане прошли Дни азербайджанской культуры, а в городе Хива были организованы Дни города Шуша. Эти мероприятия отражают стремление наших народов делиться богатым культурным наследием, углублять взаимопонимание и взаимно обогащать духовное пространство друг друга.

Особое внимание уделяется сотрудничеству между регионами наших стран. Были установлены побратимские и партнерские связи между городами: Исмаиллы — Риштан, Шуша — Хива, Лянкяран — Бухара, Шеки — Коканд, Билясувар — Термез, Мингячевир — Наманган, Физули — Гюлистан, Куба — Джизак, Бейлаган — Шахрисабз. Активизация таких межрегиональных контактов способствует сближению народов, обмену опытом и укреплению культурно-гуманитарной повестки сотрудничества.

Символическим выражением дружбы между нашими странами являются объекты культурного значения: в Ташкенте есть площадь Гейдара Алиева, а в июле этого года в Баку был заложен фундамент парка «Узбекистан».

Также хотел бы, пользуясь случаем, выразить признательность руководству Узбекистана и всему братскому народу за трепетное и истинно братское отношение к памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, который всегда с большой любовью относился к узбекскому народу.

Также хорошие результаты имеются в спортивном сотрудничестве. Благодаря совместным усилиям двух стран Исполнительный комитет ФИФА принял решение о проведении финального этапа чемпионата мира по футболу FIFA U-20 2027 года в Азербайджане и Узбекистане. Это наше общее историческое достижение, которое объединит Европу и Азию.

Плодотворно развивается сотрудничество и в области СМИ и неправительственных организаций. С 23 по 25 сентября 2024 года в Ташкенте прошел Первый Узбекско-Азербайджанский медиафорум, а 29 сентября 2025 года в Баку состоялся Второй Азербайджано-Узбекский медиафорум. Кроме того, в декабре 2024 года в Ташкенте впервые состоялся Форум неправительственных организаций Узбекистана и Азербайджана.

Все эти мероприятия и реализованные проекты наглядно демонстрируют крепкие братские отношения Азербайджана и Узбекистана в культурно-гуманитарной сфере, служат упрочению дружбы между нашими народами и дальнейшему развитию духовного и культурного взаимодействия.

-Господин Президент, мы признательны, что Вы нашли время в Вашем плотном графике для этого содержательного интервью.

-Мне очень приятно отметить растущий интерес узбекского общества к процессам, происходящим как в азербайджано-узбекской повестке, так и в регионе целом. Пусть и дальше крепнут узы дружбы и сотрудничества, которые на протяжении многих веков связывали наши братские народы и страны.