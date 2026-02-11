Встреча Нетаньяху и Трампа в Вашингтоне длилась почти 3 часа - ОБНОВЛЕНО

Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме длилась почти три часа.

Об этом сообщила канцелярия премьера еврейского государства.

Во встрече также приняли участие госсекретарь США Марко Рубио, министр войны Пит Хегсет, спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также посол Майк Хакаби. В состав израильской делегации вошли посол Израиля в США Йехиэль Лейтер, военный секретарь Роман Гофман, и.о. советника по национальной безопасности Гил Райх, Майкл Айзенберг, новый руководитель аппарата премьер-министра Зив Агмон и политический советник Офир Фальк.

По данным израильских СМИ, встреча была посвящена выработке совместного плана действий на случай, если Вашингтону не удастся достичь соглашения с Ираном. "Обе стороны скептически относятся к вероятности заключения сделки", - отмечает 12-й канал.

22:26

В Вашингтоне проходит встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сообщает Reuters, на встрече, состоявшейся в Белом доме, обсуждаются вопросы Газы и Ирана.

20:49

В Вашингтоне начались переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Главной темой встречи станет динамика ирано-американских переговоров по решению ядерной проблемы. Нетаньяху представит позицию Израиля, подчеркнув необходимость, чтобы сделка с Ираном предусматривала прекращение обогащения урана, вывоз существующего материала с территории страны, остановку разработки баллистических ракет.