Скончался актер Джеймс Ван дер Бик

Американский актер Джеймс Ван Дер Бик, получивший широкую известность благодаря роли Доусона Лири в сериале «Бухта Доусона», умер в среду на 49-м году жизни.

О смерти артиста 11 февраля сообщил журнал Variety со ссылкой на заявление его семьи, опубликованное в социальных сетях.

В обращении близкие отметили, что Ван Дер Бик «мирно ушёл из жизни утром», подчеркнув, что он прожил последние дни с мужеством и верой. Родные также попросили уважать их право на частную жизнь в период траура, добавив, что позже поделятся воспоминаниями о его жизни, ценностях и любви к людям.

В 2023 году у актера был диагностирован рак толстой кишки. Спустя год он публично рассказал о своей болезни.