В Турции произошла серия землетрясений

Сегодня утром в районе Сындыргы турецкой провинции Балыкесир зафиксирована серия землетрясений.

Об этом сообщили в Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).

Согласно информации, подземные толчки были зарегистрированы в 07:16, 07:20 и 07:21 по бакинскому времени. Самое сильное из них было магнитудой 4,7, а два других - 4,2.

Очаги землетрясений находились на глубине 12,31, 7,89 и 7 километров соответственно.

Подземные толчки также ощущались в соседних городах.