Вэнс: Я сыт по горло так же сильно, как и все вы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что он, как и большинство американцев, испытывает глубокую усталость от политики.

Его слова приводит РИА Новости.

«Как политик, я вижу, что мы вступаем в сезон предвыборной кампании, и я, пожалуй, сыт по горло политикой так же сильно, как и все вы», — сказал Вэнс в обращении к Международной ассоциации пожарных.

Слова Вэнса об усталости от политики прозвучали всего лишь спустя год с небольшим после вступления в должность вице-президента. До этого он занимал пост в сенате США, представляя штат Огайо.