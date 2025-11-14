ЧМ-2026: назначены арбитры на матч Азербайджан – Франция

Объявлены судейские назначения на матч отборочного тура чемпионата мира – 2026 между национальной командой Азербайджана и сборной Франции, который состоится 16 ноября в Баку.

Главным арбитром встречи, которая пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, назначен Андрис Трейманис (Латвия). Ему будут ассистировать Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников.

Функции четвертого судьи выполнит Виталийс Спасенниковс.

За систему VAR будет отвечать нидерландский судья Клей Руперти, его помощником станет латвиец Кристапс Ратниекс.

Отметим, что матч начнется в 21:00 по бакинскому времени.