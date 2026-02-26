Матч в Стамбуле прервался из-за травмированной чайки: капитан провел реанимацию - ВИДЕО

Во время финального матча плей-офф первой любительской лиги Стамбула произошел необычный инцидент, который на время затмил спортивную интригу встречи.

В игре между командами «Мевланакапи Гюзельхисар» и «Истанбул Юрдум Спор» мяч попал в пролетающую над стадионом чайку.

Эпизод случился на 22-й минуте матча. Вратарь «Истанбул Юрдум Спор» Мухаммед Уяник, выбивая мяч в поле, случайно угодил в птицу. От удара чайка рухнула на газон. По словам голкипера, сначала он не понял, что произошло. Осознав случившееся, футболист был глубоко потрясен. «Я испытал шок. Мне стало очень тяжело.

В конце концов, это тоже живое существо», - отметил он.

Капитан команды Гани Катан немедленно подбежал к птице. По его словам, на первый взгляд она не подавала признаков жизни и не дышала. Футболист начал проводить сердечно-легочную реанимацию прямо на поле.

Непрямой массаж сердца продолжался около двух минут.

Спустя некоторое время у чайки появились признаки жизни: она начала шевелить лапами и открыла глаза.

Игроки передали птицу медицинскому персоналу. Ей дали воду и перенесли за пределы поля для дальнейшей помощи.

Сообщается, что в результате удара чайка получила травму крыла и временно не может летать. Птицу направили на лечение, ее состоянием занимаются специалисты.

Источник: DailySabah