 Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления

Джамиля Суджадинова16:15 - Сегодня
Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления

В итальянском Неаполе футбольный матч Серии А между «Наполи» и «Аталантой» привел к бытовому конфликту, который закончился госпитализацией одного из болельщиков и арестом его супруги.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в районе Каподимонте. По данным итальянских СМИ, 40-летний поклонник «Наполи» смотрел матч, завершившийся поражением его команды со счетом 1:2. Напряжение усилилось после того, как арбитр отменил спорный пенальти по итогам проверки системой VAR. Мужчина, как сообщается, эмоционально реагировал на происходящее, громко выражая недовольство решениями судьи.

По предварительной информации, его 35-летняя жена восприняла эти крики как личные оскорбления, после чего между супругами вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина, предположительно, сначала бросила в мужа ножницы, а затем нанесла ему ножевое ранение в область туловища. Сообщается также, что в ходе инцидента в комнате были обнаружены несколько кухонных ножей.

Пострадавший сумел вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. По данным следствия, при ней находились дополнительные острые предметы.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами. Врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту нападения, она остается под стражей.

Поделиться:
345

Актуально

Xроника

KOBİA и AZPROMO объединяются в единое Агентство

1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается дождь

Общество

Народному поэту Нариману Гасанзаде вручен орден «Гейдар Алиев» - ФОТО

Футбол

Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления

«Карабах» ночью проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

«Нефтчи» принял решение увековечить девятый номер Банишевского

Самой большой трибуне стадиона «Нефтчи» присвоено имя Анатолия Банишевского - ФОТО

Выбор редактора

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Дверь Xiaomi SU7 не открылась - люди сгорели: о том, почему вводится запрет на скрытые дверные ручки на электромобилях

Новости для вас

Гурбан Гурбанов: «Карабах» не смог оправиться после быстрых голов

Станет ли «Ныюкасл» «крепким орешком» для агдамцев?

Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления

«Карабах» ночью проведет ответный матч в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА

Последние новости

Обсуждены азербайджано-турецкие межпарламентские отношения

Сегодня, 19:31

В Анкаре состоялась встреча Фидана и Умерова

Сегодня, 19:17

Проведен обыск в доме Гюльтекин Гаджибейли

Сегодня, 19:12

Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне в преддверии парламентских выборов

Сегодня, 19:08

На Кубе почтена память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 18:55

«Хары бюльбюль» вновь расцвёл в Мадриде накануне 34-й годовщины Ходжалинского геноцида - ФОТО

Сегодня, 18:45

Будет подготовлена дорожная карта по грузоперевозкам между Азербайджаном и Ираном

Сегодня, 18:30

Азербайджан представлен на форуме, организованном ЭСКАТО

Сегодня, 18:15

Что известно о фактической погоде в Баку и регионах?

Сегодня, 17:58

Путин заявил о возможных попытках подрыва «Турецкого» и «Голубого» потоков

Сегодня, 17:45

Вынесен приговор киберпреступнику, обокравшему отца Национального героя Хокумы Алиевой

Сегодня, 17:41

В Баку и регионах орудуют мошенники, выдающие себя за санитарных инспекторов

Сегодня, 17:34

Расследование против Павла Дурова: Telegram фигурирует в деле о трагедии в «Крокус Сити Холле»

Сегодня, 17:26

США сосредоточили вокруг Ирана 150 самолетов и примерно треть флота

Сегодня, 17:15

СМИ: В Иране участника беспорядков приговорили к казни

Сегодня, 17:14

Замглавы МИД Азербайджана и Армении обсудили меры по укреплению доверия

Сегодня, 17:13

Лондон принял крупнейший пакет санкций против России

Сегодня, 17:09

АЖД: для устойчивого Среднего коридора важна более сильная региональная координация

Сегодня, 17:06

«Нет аргументов» - В Грузии назвали несправедливыми санкции Британии против телеканалов

Сегодня, 16:55

Во сколько обойдутся парламентские выборы в Армении: ЦИК огласил цифры

Сегодня, 16:38
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.Сегодня, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50