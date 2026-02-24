Болельщик «Наполи» получил ножевое ранение после того, как жена приняла его крики за оскорбления

В итальянском Неаполе футбольный матч Серии А между «Наполи» и «Аталантой» привел к бытовому конфликту, который закончился госпитализацией одного из болельщиков и арестом его супруги.

Инцидент произошел вечером в воскресенье в районе Каподимонте. По данным итальянских СМИ, 40-летний поклонник «Наполи» смотрел матч, завершившийся поражением его команды со счетом 1:2. Напряжение усилилось после того, как арбитр отменил спорный пенальти по итогам проверки системой VAR. Мужчина, как сообщается, эмоционально реагировал на происходящее, громко выражая недовольство решениями судьи.

По предварительной информации, его 35-летняя жена восприняла эти крики как личные оскорбления, после чего между супругами вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина, предположительно, сначала бросила в мужа ножницы, а затем нанесла ему ножевое ранение в область туловища. Сообщается также, что в ходе инцидента в комнате были обнаружены несколько кухонных ножей.

Пострадавший сумел вызвать полицию. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов задержали женщину. По данным следствия, при ней находились дополнительные острые предметы.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с множественными травмами. Врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по факту нападения, она остается под стражей.