Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира?

Военный конфликт на Ближнем Востоке поставил Международную федерацию футбола (ФИФА) в неудобное положение.

С одной стороны организация может столкнуться с отказом сборной Ирана выступать на грядущем чемпионате мира в США, Мексике и Канаде, с другой - потребуется в разы повысить безопасность турнира, если иранская команда все же согласится провести три матча групповой стадии в США. ТАСС рассказывает о возможных сценариях бойкота сборной Ирана.

28 февраля президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж с нескрываемым скепсисом оценил перспективы выступления сборной Ирана на чемпионате мира. «После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», - отметил Тадж.

При таком исходе будет активирована статья 6 устава чемпионата мира по футболу, которая предусматривает снятие команды с соревнований. По этой статье, если Иранская футбольная федерация объявит о бойкоте более чем за 30 дней до начала турнира 11 июня, дисциплинарная комиссия наложит на нее штраф в размере не менее 250 тыс. швейцарских франков (около $323 тыс.). Если же до начала турнира останется менее месяца, то штраф увеличится до 500 тыс. франков ($647 тыс.).

Кроме того, иранцам придется возместить все средства, полученные от ФИФА на подготовку национальной сборной, а также любые другие взносы, связанные с участием в отборочных соревнованиях. Ранее совет ФИФА согласился выделить каждой команде, прошедшей квалификацию, по $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке к турниру и в общей сложности $10,5 млн на участие в чемпионате мира без учета вознаграждений за результаты. Экономические санкции могут сопровождаться и дисциплинарными мерами. Например, исключением футбольной федерации страны из будущих соревнований, организуемых ФИФА.

Сможет ли другая команда заменить команду Ирана?

В другом пункте устава чемпионата мира указано, что «если участвующая федерация отказывается от участия в 26-м чемпионате мира по футболу или исключается из него, ФИФА принимает решение по этому вопросу по своему собственному усмотрению и предпринимает любые действия, которые сочтет необходимыми. ФИФА может, в частности, принять решение о замене этой федерации другой». Но как будет проходить эта процедура? В этом случае есть несколько вариантов.

Если ФИФА примет решение сохранить квоту Азиатской конфедерации футбола и заменить сборную Ирана на другую команду из региона, то в наиболее выигрышном положении окажутся футболисты из Ирака. Сборная этой страны завоевала право сыграть в плей-офф континентального отбора. Ее соперник должен определиться 31 марта в полуфинальном матче плей-офф между командами Боливии и Суринама. В таком случае команда ОАЭ, проигравшая сборной Ирака в плей-офф азиатской зоны, может попасть в этот утешительный турнир.

В истории чемпионатов мира уже были случаи, когда команды отказывались от участия в турнире. В 1930 году отказ европейских команд, в том числе из Германии и Италии, позволил сборным Югославии, Румынии и Бельгии сыграть на мундиале. В 1950 году команда Индии автоматически квалифицировалась в финальную стадию турнира после отказа соперников по азиатской группе из Филиппин, Индонезии и Мьянмы. В конечном итоге сборная Индии так и не выступила на турнире, сославшись на экономические проблемы при подготовке. Однако в футбольном мире до сих пор сохранилась устойчивая легенда, по которым индийские футболисты отказались от соревнований из-за запрета ФИФА играть босиком, несмотря на выступление в подобной «экипировке» на Олимпийских играх 1948 года.

Сборная России, отстраненная ФИФА от международных турниров, вряд ли сможет претендовать на «уайлд-кард». Несмотря на слова президента организации Джанни Инфантино, призвавшего рассмотреть допуск российских клубов и сборных, реального прогресса по вопросу возвращения команд из России нет. При этом глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отмечал, что позиция европейского футбола не изменилась - российские клубы и сборные допустят только после окончания так называемой «специальной военной операции».

«Россия никаких шансов не имеет здесь, - рассказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. - Если Иран откажется, что вполне вероятно, если военные события затянутся, то поедет команда, которая заняла следующее место после Ирана в отборочной группе, таков регламент. Здесь не бойкот, но я думаю, что ФИФА не будет наказывать, а подойдет с пониманием. Но зря сейчас нагнетаем, нужно немного подождать. Пока официального отказа не было».

Что будет, если сборная Ирана решит участвовать в турнире?

Решение иранцев сыграть на чемпионате мира уже сулит множество проблем. Первое, с чем столкнутся футболисты из Ирана, станет визовый вопрос. Ранее оргкомитету чемпионата мира удалось убедить Дональда Трампа сделать послабления и разрешить выдачу виз игрокам и официальным лицам, однако в отношении болельщиков запрет на въезд в США продолжает действовать. С началом военного конфликта на Ближнем Востоке ситуация может усугубиться.

В качестве тренировочной базы сборная Ирана выбрала спортивный комплекс Кино в Тусоне (штат Аризона). Иранская команда на групповом этапе должна сыграть против соперников из Новой Зеландии (15 июня) в Лос-Анджелесе, сборной Бельгии (21 июня) в том же городе и футболистами из Египта (26 июня) в Сиэтле.

Последний матч является наиболее провокационным из всех, запланированных на турнире. Ранее оргкомитет чемпионата мира объявил о намерении провести в матче сборных Ирана и Египта в Сиэтле акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе Lumen Field. Ассоциация футбола Египта и Иранская федерация футбола незамедлительно осудили это решение и направили соответствующие обращения в ФИФА, отвергая любые матчи с подобной тематикой.

При этом ни Инфантино, входящий в образованный Трампом Совет мира, ни другие представители организации не комментировали вопрос о разработке новых протоколов безопасности в связи с новыми геополитическими реалиями. До проведения турнира осталось три месяца, однако вопросы по его организации множатся с невероятной скоростью.

