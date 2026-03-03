 Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира? | 1news.az | Новости
Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира?

Сегодня
Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира?

Военный конфликт на Ближнем Востоке поставил Международную федерацию футбола (ФИФА) в неудобное положение.

С одной стороны организация может столкнуться с отказом сборной Ирана выступать на грядущем чемпионате мира в США, Мексике и Канаде, с другой - потребуется в разы повысить безопасность турнира, если иранская команда все же согласится провести три матча групповой стадии в США. ТАСС рассказывает о возможных сценариях бойкота сборной Ирана.

28 февраля президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж с нескрываемым скепсисом оценил перспективы выступления сборной Ирана на чемпионате мира. «После сегодняшних событий и нападения со стороны Соединенных Штатов вряд ли мы можем рассчитывать на чемпионат мира по футболу, но решение по этому вопросу должны принять руководители спортивных организаций», - отметил Тадж.

При таком исходе будет активирована статья 6 устава чемпионата мира по футболу, которая предусматривает снятие команды с соревнований. По этой статье, если Иранская футбольная федерация объявит о бойкоте более чем за 30 дней до начала турнира 11 июня, дисциплинарная комиссия наложит на нее штраф в размере не менее 250 тыс. швейцарских франков (около $323 тыс.). Если же до начала турнира останется менее месяца, то штраф увеличится до 500 тыс. франков ($647 тыс.).

Кроме того, иранцам придется возместить все средства, полученные от ФИФА на подготовку национальной сборной, а также любые другие взносы, связанные с участием в отборочных соревнованиях. Ранее совет ФИФА согласился выделить каждой команде, прошедшей квалификацию, по $1,5 млн на покрытие расходов по подготовке к турниру и в общей сложности $10,5 млн на участие в чемпионате мира без учета вознаграждений за результаты. Экономические санкции могут сопровождаться и дисциплинарными мерами. Например, исключением футбольной федерации страны из будущих соревнований, организуемых ФИФА.

Сможет ли другая команда заменить команду Ирана?

В другом пункте устава чемпионата мира указано, что «если участвующая федерация отказывается от участия в 26-м чемпионате мира по футболу или исключается из него, ФИФА принимает решение по этому вопросу по своему собственному усмотрению и предпринимает любые действия, которые сочтет необходимыми. ФИФА может, в частности, принять решение о замене этой федерации другой». Но как будет проходить эта процедура? В этом случае есть несколько вариантов.

Если ФИФА примет решение сохранить квоту Азиатской конфедерации футбола и заменить сборную Ирана на другую команду из региона, то в наиболее выигрышном положении окажутся футболисты из Ирака. Сборная этой страны завоевала право сыграть в плей-офф континентального отбора. Ее соперник должен определиться 31 марта в полуфинальном матче плей-офф между командами Боливии и Суринама. В таком случае команда ОАЭ, проигравшая сборной Ирака в плей-офф азиатской зоны, может попасть в этот утешительный турнир.

В истории чемпионатов мира уже были случаи, когда команды отказывались от участия в турнире. В 1930 году отказ европейских команд, в том числе из Германии и Италии, позволил сборным Югославии, Румынии и Бельгии сыграть на мундиале. В 1950 году команда Индии автоматически квалифицировалась в финальную стадию турнира после отказа соперников по азиатской группе из Филиппин, Индонезии и Мьянмы. В конечном итоге сборная Индии так и не выступила на турнире, сославшись на экономические проблемы при подготовке. Однако в футбольном мире до сих пор сохранилась устойчивая легенда, по которым индийские футболисты отказались от соревнований из-за запрета ФИФА играть босиком, несмотря на выступление в подобной «экипировке» на Олимпийских играх 1948 года.

Сборная России, отстраненная ФИФА от международных турниров, вряд ли сможет претендовать на «уайлд-кард». Несмотря на слова президента организации Джанни Инфантино, призвавшего рассмотреть допуск российских клубов и сборных, реального прогресса по вопросу возвращения команд из России нет. При этом глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин отмечал, что позиция европейского футбола не изменилась - российские клубы и сборные допустят только после окончания так называемой «специальной военной операции».

«Россия никаких шансов не имеет здесь, - рассказал ТАСС почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. - Если Иран откажется, что вполне вероятно, если военные события затянутся, то поедет команда, которая заняла следующее место после Ирана в отборочной группе, таков регламент. Здесь не бойкот, но я думаю, что ФИФА не будет наказывать, а подойдет с пониманием. Но зря сейчас нагнетаем, нужно немного подождать. Пока официального отказа не было».

Что будет, если сборная Ирана решит участвовать в турнире?

Решение иранцев сыграть на чемпионате мира уже сулит множество проблем. Первое, с чем столкнутся футболисты из Ирана, станет визовый вопрос. Ранее оргкомитету чемпионата мира удалось убедить Дональда Трампа сделать послабления и разрешить выдачу виз игрокам и официальным лицам, однако в отношении болельщиков запрет на въезд в США продолжает действовать. С началом военного конфликта на Ближнем Востоке ситуация может усугубиться.

В качестве тренировочной базы сборная Ирана выбрала спортивный комплекс Кино в Тусоне (штат Аризона). Иранская команда на групповом этапе должна сыграть против соперников из Новой Зеландии (15 июня) в Лос-Анджелесе, сборной Бельгии (21 июня) в том же городе и футболистами из Египта (26 июня) в Сиэтле.

Последний матч является наиболее провокационным из всех, запланированных на турнире. Ранее оргкомитет чемпионата мира объявил о намерении провести в матче сборных Ирана и Египта в Сиэтле акцию в поддержку ЛГБТ на стадионе Lumen Field. Ассоциация футбола Египта и Иранская федерация футбола незамедлительно осудили это решение и направили соответствующие обращения в ФИФА, отвергая любые матчи с подобной тематикой.

При этом ни Инфантино, входящий в образованный Трампом Совет мира, ни другие представители организации не комментировали вопрос о разработке новых протоколов безопасности в связи с новыми геополитическими реалиями. До проведения турнира осталось три месяца, однако вопросы по его организации множатся с невероятной скоростью.

Источник: ТАСС

