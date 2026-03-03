Максуд Адыгезалов: Гурбан Гурбанов в своем интервью бросил тень на победу «Сабаха» - ВИДЕО

Президент бакинского «Сабаха» Магсуд Адыгезалов прокомментировал azerisport.com матч своей команды в 22-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Карабаха» (3:3) и произошедшее в конце встречи.

«Прежде всего хочу сказать, что мы увидели действительно прекрасную игру. Матч между «Сабахом» и «Карабахом» получился ярким, эмоциональным и качественным. Две сильные команды, высокий темп, настоящий футбол. Мы вели 3:0, однако соперник сумел отыграться. Такие развороты – неотъемлемая часть футбола.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков обеих команд. Атмосфера была великолепной, установлен новый рекорд посещаемости. Это еще одно подтверждение того, что интерес к азербайджанскому футболу растет. Именно поэтому мне бы не хотелось, чтобы фокус смещался с содержательной игры на один неприятный эпизод в концовке встречи», - заявил глава столичного клуба.

Касаясь потасовки на последних минутах матча, Адыгезалов не стал оправдывать действия одного из тренеров команды, но также отметил ранее схожие преценденты: «Да, в конце матча произошла эмоциональная ситуация. Наш помощник тренера общался с арбитром, и в этот момент один из представителей штаба «Карабаха» со скамейки показал ему жест с призывом замолчать. В ответ наш представитель допустил эмоциональный и некорректный жест, который не имел права демонстрировать.

Футбольный клуб «Сабах» считает подобное поведение недопустимым. Это не соответствует нашим традициям, нашей культуре и тем ценностям, которых мы придерживаемся. С ним проведен разговор. Мы не стали оправдывать произошедшее исключительно эмоциями, присущими футболу. Напротив, наш тренер счел необходимым принести извинения не только на кромке поля, но и на пресс-конференции. И мы поступили бы точно так же, вне зависимости от того, против какого клуба произошел бы подобный эпизод. Мы принесли бы свои извинения, даже если бы представители «Карабаха» не обратили на этот эпизод внимания. Культура приношения извинения не зависит от статуса, заслуг или имен.

Кстати, говоря о культуре извинений, хотелось бы напомнить, что в сезоне 2023/24, в матче «Карабах» – «Сабах», когда соперник забил на последних секундах, имел место эпизод, в котором один из игроков «Карабаха» позволил себе жест в сторону нашей скамейки.

Кроме того, после финала кубковой игры уважаемый Гурбан Гурбанов в своем послематчевом интервью фактически бросил тень на победу «Сабаха», косвенно поставив под сомнение ее честность. Позже эти слова были объяснены эмоциями – так же, как и экзотический танец одного из игроков перед нашим вратарем после забитого мяча, что, на наш взгляд, также не соответствует нашим традициям. К сожалению, тогда наши друзья не сочли нужным извиниться и списали все на эмоции. У нас хватило выдержки не требовать извинений и не раздувать ситуацию, потому что мы понимаем: в пылу борьбы иногда происходят вещи, которые не должны происходить. Поэтому столь острая реакция на этот эпизод нас несколько удивила».

«Наша позиция остается неизменной: уважение к игре, уважение к сопернику и движение вперед. Давайте говорить о футболе, о качестве матча и о развитии нашего чемпионата, не позволяя отдельным эпизодам затмевать общую картину», - заключил Адыгезалов.