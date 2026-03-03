 Максуд Адыгезалов: Гурбан Гурбанов в своем интервью бросил тень на победу «Сабаха» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Футбол

Максуд Адыгезалов: Гурбан Гурбанов в своем интервью бросил тень на победу «Сабаха» - ВИДЕО

First News Media15:40 - Сегодня
Максуд Адыгезалов: Гурбан Гурбанов в своем интервью бросил тень на победу «Сабаха» - ВИДЕО

Президент бакинского «Сабаха» Магсуд Адыгезалов прокомментировал azerisport.com матч своей команды в 22-м туре Мисли премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Карабаха» (3:3) и произошедшее в конце встречи.

«Прежде всего хочу сказать, что мы увидели действительно прекрасную игру. Матч между «Сабахом» и «Карабахом» получился ярким, эмоциональным и качественным. Две сильные команды, высокий темп, настоящий футбол. Мы вели 3:0, однако соперник сумел отыграться. Такие развороты – неотъемлемая часть футбола.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков обеих команд. Атмосфера была великолепной, установлен новый рекорд посещаемости. Это еще одно подтверждение того, что интерес к азербайджанскому футболу растет. Именно поэтому мне бы не хотелось, чтобы фокус смещался с содержательной игры на один неприятный эпизод в концовке встречи», - заявил глава столичного клуба.

Касаясь потасовки на последних минутах матча, Адыгезалов не стал оправдывать действия одного из тренеров команды, но также отметил ранее схожие преценденты: «Да, в конце матча произошла эмоциональная ситуация. Наш помощник тренера общался с арбитром, и в этот момент один из представителей штаба «Карабаха» со скамейки показал ему жест с призывом замолчать. В ответ наш представитель допустил эмоциональный и некорректный жест, который не имел права демонстрировать.

Футбольный клуб «Сабах» считает подобное поведение недопустимым. Это не соответствует нашим традициям, нашей культуре и тем ценностям, которых мы придерживаемся. С ним проведен разговор. Мы не стали оправдывать произошедшее исключительно эмоциями, присущими футболу. Напротив, наш тренер счел необходимым принести извинения не только на кромке поля, но и на пресс-конференции. И мы поступили бы точно так же, вне зависимости от того, против какого клуба произошел бы подобный эпизод. Мы принесли бы свои извинения, даже если бы представители «Карабаха» не обратили на этот эпизод внимания. Культура приношения извинения не зависит от статуса, заслуг или имен.

Кстати, говоря о культуре извинений, хотелось бы напомнить, что в сезоне 2023/24, в матче «Карабах» – «Сабах», когда соперник забил на последних секундах, имел место эпизод, в котором один из игроков «Карабаха» позволил себе жест в сторону нашей скамейки.

Кроме того, после финала кубковой игры уважаемый Гурбан Гурбанов в своем послематчевом интервью фактически бросил тень на победу «Сабаха», косвенно поставив под сомнение ее честность. Позже эти слова были объяснены эмоциями – так же, как и экзотический танец одного из игроков перед нашим вратарем после забитого мяча, что, на наш взгляд, также не соответствует нашим традициям. К сожалению, тогда наши друзья не сочли нужным извиниться и списали все на эмоции. У нас хватило выдержки не требовать извинений и не раздувать ситуацию, потому что мы понимаем: в пылу борьбы иногда происходят вещи, которые не должны происходить. Поэтому столь острая реакция на этот эпизод нас несколько удивила».

«Наша позиция остается неизменной: уважение к игре, уважение к сопернику и движение вперед. Давайте говорить о футболе, о качестве матча и о развитии нашего чемпионата, не позволяя отдельным эпизодам затмевать общую картину», - заключил Адыгезалов.

Поделиться:
189

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в 12-м заседании министров в рамках Консультативного ...

Политика

Мишустин поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Политика

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в качестве надежного ...

Общество

Погода на среду: В Баку ожидается до 11 градусов тепла

Футбол

Максуд Адыгезалов: Гурбан Гурбанов в своем интервью бросил тень на победу «Сабаха» - ВИДЕО

Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе

Сто дней до мундиаля. Что ждет сборную Ирана при отказе от чемпионата мира?

Президент ФИФА призвал удалять игроков, которые прикрывают рот во время конфликтов на поле

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

«Карабах» занимает 71-е место в мировом рейтинге за последние 5 лет, «Нефтчи» - 375-е

Максуд Адыгезалов: Гурбан Гурбанов в своем интервью бросил тень на победу «Сабаха» - ВИДЕО

Гурбан Гурбанов: Матчи против английских клубов в Лиге чемпионов стали для нас ценным опытом

Когда эмоции важнее результата: проживая европейский путь «Карабаха»

Последние новости

Нетаньяху назвал Израиль и США «хорошими парнями», которые воюют с «плохими»

Сегодня, 16:05

Эрдоган: Анкара всеми силами ищет мира на Ближнем Востоке

Сегодня, 16:02

НАШИ ЗА РУБЕЖОМ. Покоряя Америку, сохраняя корни: история Oolvia - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:57

В Азербайджане оценили уровень цифровой грамотности учащихся 5-х классов

Сегодня, 15:50

В Азербайджане в ряд судов первой инстанции назначены судьи

Сегодня, 15:47

Еврокомиссар: Поставки азербайджанского газа останутся важной опорой энергетической безопасности Союза

Сегодня, 15:45

Мишустин поблагодарил Азербайджан за содействие в эвакуации россиян из Ирана

Сегодня, 15:43

Максуд Адыгезалов: Гурбан Гурбанов в своем интервью бросил тень на победу «Сабаха» - ВИДЕО

Сегодня, 15:40

МИД Катара: сбитые иранские Су-24 вошли в небо и игнорировали предупреждения

Сегодня, 15:32

Число погибших при ударах США и Израиля по провинции Фарс достигло 59 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:28

Трамп раскритиковал Стармера за отказ Великобритании поддержать удары по Ирану

Сегодня, 15:20

Марк Цукерберг с женой купили особняк в «бункере миллионеров» за рекордную сумму

Сегодня, 15:17

Президент Азербайджана: Наши планы в области возобновляемых источников энергии основаны на уже подписанных контрактах

Сегодня, 15:10

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет важную роль в качестве надежного транзитера энергоресурсов

Сегодня, 15:02

Симонян: События вокруг Ирана не угрожают проекту TRIPP

Сегодня, 15:00

ЦАХАЛ нанес удары по офису Пезешкиана и другим правительственным объектам в Тегеране

Сегодня, 14:57

Президент: В 2028 году мы ожидаем начала добычи в рамках новой фазы разработки Шахдениз

Сегодня, 14:55

Президент Ильхам Алиев: Мы хотим расширять свое присутствие на европейском энергетическом рынке

Сегодня, 14:52

Эр-Рияд осудил атаку Ирана на посольство США - королевство оставляет право на ответ

Сегодня, 14:48

Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе

Сегодня, 14:38
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50