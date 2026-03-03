Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию из-за обострения конфликта в регионе

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду вместе с семьёй экстренно вылетел из Саудовской Аравии на частном самолёте.

Об этом сообщает The Sun. Самолёт португальца был зафиксирован на Flightradar и приземлился в Мадриде.

Роналду проживает в Эр-Рияде с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми. В конце минувшей недели город подвергся ударам дронов, что связано с обострением геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Атаки продолжаются, что могло повлиять на решение Роналду покинуть страну.

Источник: Чемпионат