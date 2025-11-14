Посол России вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота

14 ноября посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел.

Во время встречи был выражен резкий протест в связи с тем, что 14 ноября примерно в 01:00 ночи в результате ракетных и дроновых ударов по Киеву одна из ракет типа «Искандер» упала на территорию посольства Азербайджана. Послу была вручена соответствующая нота, сообщает 1news.az со ссылкой на МИД АР.

До сведения российской стороны было доведено, что в результате последнего взрыва была полностью разрушена часть ограждения территории посольства, повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел посольства, а также нанесен серьезный ущерб территории дипломатического представительства, к счастью, этот удар не привел к человеческим жертвам.

Было отмечено, что подобные ракетные удары, противоречащие нормам и принципам международного права, имели место и ранее. В частности, было отмечено, что 10 марта 2022 года в результате авиаудара по зданию Почетного консульства Азербайджанской Республики в городе Харьков административное здание подверглось серьезным разрушениям, а служебный автомобиль пришел в негодность.

2 января 2024 года в результате воздушного удара, нанесенного Россией ракетой “Кинжал”, примерно в 35 шагах от административного здания посольства образовался кратер диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров от поверхности земли были обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, так как детонация не произошла.

28 августа 2025 года в результате воздушного удара, нанесенного по посольству Азербайджанской Республики в Украине на расстоянии около 50 метров, были повреждены административное здание посольства и консульский отдел, резиденция посла, а также серьезно повреждена территория дипломатического представительства.

Также отмечается, что 8 и 18 августа 2025 года в Одесской области были совершены беспилотные атаки на нефтебазу компании SOCAR, в результате которых был нанесен значительный ущерб инфраструктуре, в результате чего пострадали рабочие.

Было подчеркнуто, что все эти факты вызывают вопросы относительно преднамеренности ракетных атак.

Было также отмечено, что обо всех этих фактах российская сторона была уведомлена ранее официальными нотами. Координаты зданий, где расположены наши дипломатические представительства в Украине, были переданы российской стороне еще в апреле 2022 года. Министерство обороны России заверило, что эти координаты будут учтены.

На встрече было отмечено, что подобные нападения на наши дипломатические представительства неприемлемы, от российской стороны было потребовано провести соответствующее расследование и дать подробные разъяснения по этому вопросу.

Читайте по теме:

В результате ракетного обстрела Киева нанесен ущерб зданию посольства Азербайджана в Украине - ФОТО