Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну

Израиль "по политическим причинам" отказал премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре во въезде в страну для переговоров, сообщает норвежская газета Dagens Næringsliv со ссылкой на источники.

"Стёре пытался приехать в Израиль для переговоров после прекращения огня в секторе Газа, но премьер-министр (Израиля - ред.) Биньямин Нетаньяху ответил отказом, поскольку он не хочет визита со стороны Норвегии по политическим причинам", - говорится в сообщении.

По информации источников издания, норвежскому премьеру было отказано во въезде в Израиль в прошлом месяце.

Источник: РИА Новости