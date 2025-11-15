Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Узбекистан - ФОТО
15 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева прибыл с визитом в Узбекистан для участия в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в Ташкентском международном аэропорту в честь главы государства был выстроен почетный караул.
Президента Ильхама Алиева встречали Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.
