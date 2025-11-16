Азербайджанский дзюдоист взял золото Гран-при в Хорватии

Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль на Гран-при в столице Хорватии Загребе.

В последний день соревнований члены сборной добавили в актив команды две награды.

Кянан Насибов, выступавший в весовой категории +100 кг, победил всех своих соперников и завоевал золото. В финале он иппоном одержал победу над нидерландским спортсменом Юром Спайкерсом.

Вугар Талыбов (90 кг) в борьбе за третье место оказался сильнее своего товарища по сборной Аслана Коцоева и завоевал бронзовую награду.

Отметим, что ранее бронзовую медаль завоевал Гусейн Аллахьяров (60 кг).

Таким образом, сборная Азербайджана, завоевав 1 золотую и 2 бронзовые медали, заняла пятое место в общекомандном зачете среди 48 стран и четвертое место в мужских соревнованиях.

Источник: Report