В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

В городе Агджабеди произошло массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

После столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2106" и Opel первое транспортное средство от силы удара врезалась в припаркованный на обочине автомобиль марки Mercedes.

В результате инцидента водитель "ВАЗ 2106" погиб на месте происшествия. Водитель Opel был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

Источник: Report