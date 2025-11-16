 В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек | 1news.az | Новости
Общество

В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

First News Media19:24 - Сегодня
В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

В городе Агджабеди произошло массовое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

После столкновения автомобилей марок "ВАЗ 2106" и Opel первое транспортное средство от силы удара врезалась в припаркованный на обочине автомобиль марки Mercedes.

В результате инцидента водитель "ВАЗ 2106" погиб на месте происшествия. Водитель Opel был доставлен в Агджабединскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

Источник: Report

