В Баку состоялся Глобальный саммит молодежи 2025 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

В Баку в рамках Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25) состоялся "Глобальный день молодежи Международного союза электросвязи 2025" (ITU Global Youth Celebration 2025).

Целью мероприятия было вовлечение креативной молодежи в формирование цифрового будущего, а также их встреча с государственными деятелями и лидерами данной отрасли.

На церемонии открытия мероприятия выступили замминистра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов и директор Бюро развития электросвязи ITU Космас Лакисон Завазава.

Они подчеркнули важность активного участия молодежи в развитии отрасли ИКТ, а также роли космической промышленности и технологий в развитии глобальных целей развития.

Затем была проведена сессия "Межпоколенческий диалог", на которой представители шести региональных офисов ITU и Азербайджана провели обмен мнениями.

В рамках мероприятия были организованы интерактивные сессии, семинары и диалоги в Национальной академии авиации, Инновационном центре STEAM и Космической академии Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") при Министерстве цифрового развития и транспорта.

В Национальной академии авиации была проведена интерактивная сессия, посвященная созданию равных возможностей для молодых профессионалов в сфере ИКТ. Была организована техническая экскурсия по симуляторам, аэрокосмическим лабораториям и центру авиационных технологий.

В Инновационном центре STEAM прошла интерактивная панельная дискуссия с астронавтами Альпером Гезеравджи (первый астронавт Турции), Тувой Джихангиром Атасевером (второй астронавт Турции), Думитру-Дорином Прунариу (первый астронавт Румынии). Панельная дискуссия была посвящена роли телекоммуникаций в космических исследованиях.

В Космической академии для студентов вузов был проведен семинар "Установление телекоммуникационных связей с Международной космической станцией". На семинаре студенты научились собирать свои орбитальные антенны и устанавливать реальную связь с МКС.

Первый день мероприятия завершился культурной и межпоколенческой нетворкинг-встречей . Эта встреча объединила участников WTDC-25, молодых профессионалов и известных представителей общественности, создав условия для развития сотрудничества и диалога.

В стремительно развивающемся мире наряду с имеющимся опытом требуются новые идеи для эффективного внедрения искусственного интеллекта.

Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов на Глобальном дне молодежи, проходящем в Баку.

По его словам, сегодняшнее мероприятие дает старт новому движению: "Завтра начинает свою работу Всемирная конференция по развитию телекоммуникаций (WTDC-25). Мы собрали тех людей, которые будут строить цифровое будущее. Повестка WTDC связана с универсальной, осмысленной и доступной связью, инклюзивным и устойчивым цифровым будущим. Это не просто мир, а ожидаемая реальность, которую может воплотить в жизнь только поколение с прогрессивным мышлением".

С. Асадов отметил, что в настоящее время наряду с опытом требуются новые идеи для преодоления цифрового разрыва, обеспечения связанности и эффективного внедрения искусственного интеллекта: "Сегодняшнее мероприятие — это место для начала реализации этих идей. Азербайджан на протяжении веков играл ключевую роль моста между Востоком и Западом в рамках Шелкового пути. Сегодня реализуется международный проект цифровой Шелковый путь (Digital Silk Way). Он создает телекоммуникационный коридор между Востоком и Европой через Азербайджан и соседние страны с помощью оптоволоконных кабелей, проходящих по дну Каспийского моря. Мы не просто говорим о связи, мы ее строим".

