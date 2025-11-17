Азербайджан отмечает День национального возрождения

Сегодня азербайджанский народ отмечает День национального возрождения – историческую дату, связанную с началом национально-освободительного движения, которое привело к восстановлению независимости Азербайджана.

17 ноября 1988 года наш народ, возмущенный бесчеловечным изгнанием соотечественников с исконных мест проживания в Армении, убийствами в Карабахе азербайджанцев, вандализмом в Топхане, подняв голос протеста против открытой агрессии армян, вышел на главную площадь Баку. Эта площадь впоследствии получила название, отражающее истинную волю нашего народа – «Azadlıq» («Свобода»).

До 1988 года территория, на которой проживали азербайджанцы в Армении, составляла приблизительно 25% всей территории республики. Осенью того года в Армении начались притеснения азербайджанцев. В Гугарке, Спитаке, Степанаване были убиты 33 азербайджанца. В результате этнической чистки из 22 сел, районов и 6 городов Армении были зверски изгнаны около 250 тысяч азербайджанцев. В ходе массовой депортации были убиты не менее 216 азербайджанцев, 1154 наших соотечественника были ранены.

С другой стороны, Баку и другие города и районы Азербайджана устремился поток вынужденных переселенцев из Нагорно-Карабахской Области АзССР, где с зимы 1988 года продолжались политические беспорядки с целью присоединения исконно азербайджанской земли Карабаха к Армении.

На этот невиданный вандализм, руководитель советского государства Михаил Горбачев отреагировал безразличием. В знак протеста в Баку начались первые многолюдные бессрочные массовые митинги и на главной площади столицы впервые прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава СССР.

Постепенно эти митинги переросли в беспрецедентную политическую акцию протеста против политики Армении и попустительства и нескрываемой поддержки этих злодеяний советским правительством. Азербайджанский народ поднялся на защиту своего национального достоинства.

«Если бы праведный гнев азербайджанцев, их чувства национального пробуждения и национального возрождения, сплотившие народ как нерушимую силу на площади Азадлыг, были бы конструктивно использованы, сегодня мы не занимались бы проблемой Нагорного Карабаха», - говорил впоследствии общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

Именно с его возвращением по требованию народа к руководству в Азербайджане началось истинное возрождение государственности. Великий лидер укрепил и сделал необратимой независимость Азербайджана и открыл Азербайджану дорогу от национального возрождения к национальному прогрессу.

17 ноября 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе. На исторической сессии под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева также обсуждался вопрос о государственных символах Автономной Республики. После обсуждения народными депутатами было выдвинуто предложение о принятии трехцветного флага в качестве государственного символа.

Сессия, принявшая решение о восстановлении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики, возбудила ходатайство перед Верховным Советом Азербайджана о его принятии в качестве государственного флага. Так было положено начало историческому пути от национального возрождения к национальному прогрессу. С 1992 года 17 ноября отмечается в Азербайджане как День национального возрождения.

И сегодня, когда победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила родные земли от оккупации, когда территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана полностью восстановлены, смысл этого Дня в истории нашего народа становится еще более значимым.

Сегодня свободный Азербайджан заслуженно считается страной, формирующей направление развития региональных процессов, ключевым гарантом мира и стабильности, авторитетным участником глобальных событий. И фундаментом этого исторического пути стал День национального возрождения, заложивший прочную основу для восстановления независимости нашей страны.