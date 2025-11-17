 Азербайджан отмечает День национального возрождения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Азербайджан отмечает День национального возрождения

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Азербайджан отмечает День национального возрождения

Сегодня азербайджанский народ отмечает День национального возрождения – историческую дату, связанную с началом национально-освободительного движения, которое привело к восстановлению независимости Азербайджана.

17 ноября 1988 года наш народ, возмущенный бесчеловечным изгнанием соотечественников с исконных мест проживания в Армении, убийствами в Карабахе азербайджанцев, вандализмом в Топхане, подняв голос протеста против открытой агрессии армян, вышел на главную площадь Баку. Эта площадь впоследствии получила название, отражающее истинную волю нашего народа – «Azadlıq» («Свобода»).

До 1988 года территория, на которой проживали азербайджанцы в Армении, составляла приблизительно 25% всей территории республики. Осенью того года в Армении начались притеснения азербайджанцев. В Гугарке, Спитаке, Степанаване были убиты 33 азербайджанца. В результате этнической чистки из 22 сел, районов и 6 городов Армении были зверски изгнаны около 250 тысяч азербайджанцев. В ходе массовой депортации были убиты не менее 216 азербайджанцев, 1154 наших соотечественника были ранены.

С другой стороны, Баку и другие города и районы Азербайджана устремился поток вынужденных переселенцев из Нагорно-Карабахской Области АзССР, где с зимы 1988 года продолжались политические беспорядки с целью присоединения исконно азербайджанской земли Карабаха к Армении.

На этот невиданный вандализм, руководитель советского государства Михаил Горбачев отреагировал безразличием. В знак протеста в Баку начались первые многолюдные бессрочные массовые митинги и на главной площади столицы впервые прозвучали призывы к выходу Азербайджана из состава СССР.

Постепенно эти митинги переросли в беспрецедентную политическую акцию протеста против политики Армении и попустительства и нескрываемой поддержки этих злодеяний советским правительством. Азербайджанский народ поднялся на защиту своего национального достоинства.

«Если бы праведный гнев азербайджанцев, их чувства национального пробуждения и национального возрождения, сплотившие народ как нерушимую силу на площади Азадлыг, были бы конструктивно использованы, сегодня мы не занимались бы проблемой Нагорного Карабаха», - говорил впоследствии общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев.

Именно с его возвращением по требованию народа к руководству в Азербайджане началось истинное возрождение государственности. Великий лидер укрепил и сделал необратимой независимость Азербайджана и открыл Азербайджану дорогу от национального возрождения к национальному прогрессу.

17 ноября 1990 года состоялась первая сессия Верховного Совета Нахчыванской Автономной Республики в новом составе. На исторической сессии под председательством общенационального лидера Гейдара Алиева также обсуждался вопрос о государственных символах Автономной Республики. После обсуждения народными депутатами было выдвинуто предложение о принятии трехцветного флага в качестве государственного символа.

Сессия, принявшая решение о восстановлении трехцветного флага Азербайджанской Демократической Республики, возбудила ходатайство перед Верховным Советом Азербайджана о его принятии в качестве государственного флага. Так было положено начало историческому пути от национального возрождения к национальному прогрессу. С 1992 года 17 ноября отмечается в Азербайджане как День национального возрождения.

И сегодня, когда победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила родные земли от оккупации, когда территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана полностью восстановлены, смысл этого Дня в истории нашего народа становится еще более значимым.

Сегодня свободный Азербайджан заслуженно считается страной, формирующей направление развития региональных процессов, ключевым гарантом мира и стабильности, авторитетным участником глобальных событий. И фундаментом этого исторического пути стал День национального возрождения, заложивший прочную основу для восстановления независимости нашей страны.

Поделиться:
293

Актуально

Точка зрения

Азербайджан отмечает День национального возрождения

Футбол

ЧМ 2025: Сборная Азербайджана уступила Франции со счетом 1:3 - ВИДЕО

Xроника

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Узбекистан

Xроника

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

Точка зрения

Азербайджан отмечает День национального возрождения

Армянское лобби против мира: Почему «Ай дата» боится азербайджанской миссии в Газе

Примирение через правосудие: почему выдача бывших армянских лидеров становится необходимым шагом

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие к Украине

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

30 лет Основному закону. Азербайджан отмечает День Конституции

От обещаний к скандалам: как коррупция приближенных Зеленского подрывает доверие к Украине

Азербайджан отмечает День национального возрождения

От Баку до Белена: две модели глобальной ответственности

Последние новости

Азербайджан отмечает День национального возрождения

Сегодня, 00:00

Главные тренеры оценили игру сборных Азербайджана и Франции

16 / 11 / 2025, 23:55

Потушен пожар на азербайджано-армянской границе

16 / 11 / 2025, 23:45

МИД: Иран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

16 / 11 / 2025, 23:34

Азербайджанский дзюдоист взял золото Гран-при в Хорватии

16 / 11 / 2025, 23:23

Любимая невестка Елизаветы II готовится к побегу из Британии?

16 / 11 / 2025, 23:15

ЧМ 2025: Сборная Азербайджана уступила Франции со счетом 1:3 - ВИДЕО

16 / 11 / 2025, 22:53

Аккаунт аэропорта Дублина в соцсети переименовали в честь футболиста Пэрротта

16 / 11 / 2025, 22:21

Авианосец США вошел в Карибское море

16 / 11 / 2025, 22:08

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция – первый тайм завершен со счетом 1:3 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 / 11 / 2025, 21:48

Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева

16 / 11 / 2025, 21:45

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция - счет 1:2 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 / 11 / 2025, 21:32

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция - счет 1:1 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

16 / 11 / 2025, 21:18

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Узбекистан

16 / 11 / 2025, 20:55

Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на Исламиаде

16 / 11 / 2025, 20:29

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

16 / 11 / 2025, 20:09

ЧМ 2026: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1

16 / 11 / 2025, 19:51

Израильские военные по ошибке обстреляли миротворцев ООН в Ливане

16 / 11 / 2025, 19:35

В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

16 / 11 / 2025, 19:24

В Баку состоялся Глобальный саммит молодежи 2025 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

16 / 11 / 2025, 19:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30