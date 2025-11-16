 Главные тренеры оценили игру сборных Азербайджана и Франции | 1news.az | Новости
Главные тренеры оценили игру сборных Азербайджана и Франции

First News Media23:55 - 16 / 11 / 2025
Главные тренеры оценили игру сборных Азербайджана и Франции

Удачное начало игры сборной Азербайджана нас удивило, заявил главный тренер сборной Франции Дидье Дешам на пресс-конференции после матча в Баку, пишут местные СМИ.

Напомним, что сборная Франции выиграла у сборной Азербайджана со счётом 3:1 в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Он отметил, что его команда боролась до конца: «Финал завершился для нас удачно. Мы уважаем сборную Азербайджана. Прогресс команды чувствуется. Команда «Карабах» достойно борется в Европе. Баку — прекрасный город. Стадион был полностью заполнен. Атмосфера неописуема».

Главный тренер сборной Азербайджана Айхан Аббасов же сказал:

«Хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня была отличная атмосфера. Давно не было такой атмосферы в матчах сборных. Несмотря на счёт, они поддерживали наших игроков до конца. Эта поддержка вселила в них надежду. Мы хотели играть дома уверенно. В матче с Исландией этого не произошло. Возможно, мы действительно хотели победить. Сегодня, правда, мы были более расслаблены, забили первый гол. Сложно забить гол Франции. После этого соперник стал сильнее нас атаковать. На поле была борьба».

Айхан Аббасов также дал оценку отборочному этапу:

«Мы знали, что попали в сложную группу. То, что Франция попала в нашу группу, вызвало резонанс. Часто вспоминали поражение 0:10. Иногда говорили, что лучше бы мы не вышли на игру. Казалось, что уверенности мало. Эти игры дали уверенность в будущем. Мы можем соревноваться с любой командой».

