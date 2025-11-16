Любимая невестка Елизаветы II готовится к побегу из Британии?

СМИ пишут о назревании очередного скандала в британской королевской семье.

Младшего брата короля Великобритании Карла III принца Эндрю еще несколько лет назад обвинили в связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и в участии в изнасиловании.

Теперь оказалось, что в деле замешана и бывшая жена Эндрю Сара Фергюсон, которую называют любимой невесткой Елизаветы II, именно ей королева завещала самое большое сокровище — своих любимых корги.

Известно, что король лишил родственников всех титулов и выселил из особняка под Виндзором, в котором они прожили больше 20 лет.

Теперь же газета Daily Mail утверждает, что Сара готовится бежать из Великобритании. Якобы она поселится в особняке своей дочери, стоимостью 3,6 миллиона фунтов стерлингов. Роскошный дом находится на Атлантическом побережье Португалии.

Брат короля при этом переедет в частное поместье Сандрингем в Норфолке, а Ферги будет жить в одиночку. Хотя даже после развода экс-супруги не расставались больше 20 лет, деля на двоих Ройал Коттедж.

Источник: Рамблер