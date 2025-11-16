ЧМ 2025: Сборная Азербайджана уступила Франции со счетом 1:3 - ВИДЕО

Завершился матч отборочного цикла чемпионата мира-2026 между сборными Азербайджана и Франции.

Как передает 1news.az, во втором тайме голов забито не было, счет остался 1:3 в пользу французов.

Cчёт в матче на 4-й минуте открыл игрок сборная Азербайджана Ренат Дадашов, безошибочно попав в ворота противника.

На 17-й минуте отличился Жан-Филипп Матета, сравняв счет в матче.

Третий год на 30-й минуте забил Манес Аклюш, увеличив разницу в счете до 2:1 в пользу своей команды.

И на дополнительной минуте первого тайма Кефрен Тюрам забил третий гол в ворота Азербайджана, довеля счет до 3:1 в пользу Франции.

По итогам группового этапа отборочного этапа чемпионата мира — 2026 Азербайджан с одним очком занял последнее место в группе D. Франция с 16 очками расположилась на первой строчке.