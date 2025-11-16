 Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева

First News Media21:45 - Сегодня
Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева

Узбекские средства массовой информации весьма широко осветили визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан, его участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и присоединение Азербайджана к Консультативной встрече в качестве полноправного участника.

Как передает АЗЕРТАДЖ, узбекские СМИ отмечают, что Азербайджан является надежным партнером для Центральной Азии и играет важную роль в расширении связей с Европой.

Сайт gazeta.uz пишет, что Азербайджан – одна из развитых стран региона и что принятие на 7-й Консультативной встрече решения о формировании торгового альянса между центральноазиатскими республиками и Азербайджаном на 20 миллиардов долларов неслучайно. Это решение будет способствовать увеличению товарооборота стран региона с Азербайджаном.

UPL.uz сообщает, что на переговорах в узбекской столице основное внимание было сосредоточено на выработке практических механизмов для стимулирования торговых и экономических отношений. Приобретение Азербайджаном статуса полноправного участника нарастит эти связи еще больше, приведет к развитию транспорта и транзита. Азербайджан обеспечит экономическую интеграцию Центральной Азии с регионом Южного Кавказа.

В материале на сайте KUN.uz доводится до сведения, что, хотя Азербайджан географически относится к Южному Кавказу, его активное сотрудничество с Центральной Азией привело к формированию единого геополитического и геоэкономического пространства.

Podrobno.uz подчеркивает, что присоединение Азербайджана к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника даст большой импульс расширению транспортных и транзитных связей, а также экономическому развитию региона. Интеграция Центральной Азии в мировую экономику будет обеспечена в более полной мере.

В публикации на сайте Uznews.uz говорится, что данное решение придаст значительный импульс дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и народами Центральной Азии, имеющими общие корни, культуру и религию.

Repost.uz информирует, что президенты центральноазиатских республик встретили аплодисментами присоединение Азербайджана к Консультативной встрече в качестве полноправного участника: Азербайджан является надежным партнером для сотрудничества во всех сферах.

В материале, опубликованном на сайте Anhor.uz, приводится цитата из выступления Президента Ильхама Алиева: «Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению», и отмечается, что запуск «маршрута Трампа», принесет пользу не только Азербайджану, но и центральноазиатским республикам, откроет большие возможности для расширения торговых связей.

Сайт Nuz.uz вынес в заголовок слова Президента Ильхама Алиева: «Узбекистан является для Азербайджана братской страной и надежным союзником» и пишет, что Центральная Азия и Азербайджан формируют единое культурное, географическое и геополитическое пространство. В материале снова приводится цитата Президента Ильхама Алиева и доводится до внимания, что на самом деле Каспийское море не разделяет Азербайджан и Центральную Азию, а наоборот — объединяет.

В материалах других информационных агентств, газет, радиостанций и телеканалов Узбекистана высоко оценивается сотрудничество Азербайджана с Узбекистаном и в целом с Центральной Азией.

Поделиться:
146

Актуально

Спорт

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция – первый тайм завершен со счетом 1:3 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Xроника

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

Политика

Камаледдин Гафаров: «Отношения Азербайджана и Узбекистана являются образцовой ...

Xроника

В Ташкенте состоялось заседание 7-й Консультативной встречи глав государств ...

Политика

Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Подорвавшемуся на мине жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Житель Бардинского района подорвался на мине в Агдере - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Румыния решительно осудила обстрел здания посольства Азербайджана в Киеве

Франция осудила ракетный удар по зданию посольства Азербайджана в Киеве

Ильгар Гаджиев вызван в Генпрокуратуру

Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ВИДЕО

Последние новости

Аккаунт аэропорта Дублина в соцсети переименовали в честь футболиста Пэрротта

Сегодня, 22:21

Авианосец США вошел в Карибское море

Сегодня, 22:08

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция – первый тайм завершен со счетом 1:3 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21:48

Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 21:45

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция - счет 1:2 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21:32

ЧМ 2025: Азербайджан-Франция - счет 1:1 - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 21:18

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с визитом в Узбекистан

Сегодня, 20:55

Азербайджанский тхэквондист завоевал бронзовую медаль на Исламиаде

Сегодня, 20:29

Завершился визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

Сегодня, 20:09

ЧМ 2026: Португалия разгромила Армению со счетом 9:1

Сегодня, 19:51

Израильские военные по ошибке обстреляли миротворцев ООН в Ливане

Сегодня, 19:35

В Агджабеди при столкновении автомобилей погиб один человек

Сегодня, 19:24

В Баку состоялся Глобальный саммит молодежи 2025 – ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:17

Умер сценарист «Симпсонов»

Сегодня, 18:58

Азербайджан завоевал свою первую в истории медаль Дефлимпийских игр

Сегодня, 18:39

Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Сегодня, 18:14

Министерство обороны представило еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:47

В соцсетях не одобрили юмористическую сценку о Гурбане Гурбанове - ВИДЕО

Сегодня, 17:35

Подорвавшемуся на мине жителю Барды ампутировали ногу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:19

Греция и Украина подписали меморандум о поставках Киеву СПГ из США

Сегодня, 17:17
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30