Узбекские СМИ широко осветили визит Президента Ильхама Алиева

Узбекские средства массовой информации весьма широко осветили визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан, его участие в 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и присоединение Азербайджана к Консультативной встрече в качестве полноправного участника.

Как передает АЗЕРТАДЖ, узбекские СМИ отмечают, что Азербайджан является надежным партнером для Центральной Азии и играет важную роль в расширении связей с Европой.

Сайт gazeta.uz пишет, что Азербайджан – одна из развитых стран региона и что принятие на 7-й Консультативной встрече решения о формировании торгового альянса между центральноазиатскими республиками и Азербайджаном на 20 миллиардов долларов неслучайно. Это решение будет способствовать увеличению товарооборота стран региона с Азербайджаном.

UPL.uz сообщает, что на переговорах в узбекской столице основное внимание было сосредоточено на выработке практических механизмов для стимулирования торговых и экономических отношений. Приобретение Азербайджаном статуса полноправного участника нарастит эти связи еще больше, приведет к развитию транспорта и транзита. Азербайджан обеспечит экономическую интеграцию Центральной Азии с регионом Южного Кавказа.

В материале на сайте KUN.uz доводится до сведения, что, хотя Азербайджан географически относится к Южному Кавказу, его активное сотрудничество с Центральной Азией привело к формированию единого геополитического и геоэкономического пространства.

Podrobno.uz подчеркивает, что присоединение Азербайджана к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве полноправного участника даст большой импульс расширению транспортных и транзитных связей, а также экономическому развитию региона. Интеграция Центральной Азии в мировую экономику будет обеспечена в более полной мере.

В публикации на сайте Uznews.uz говорится, что данное решение придаст значительный импульс дальнейшему развитию связей между Азербайджаном и народами Центральной Азии, имеющими общие корни, культуру и религию.

Repost.uz информирует, что президенты центральноазиатских республик встретили аплодисментами присоединение Азербайджана к Консультативной встрече в качестве полноправного участника: Азербайджан является надежным партнером для сотрудничества во всех сферах.

В материале, опубликованном на сайте Anhor.uz, приводится цитата из выступления Президента Ильхама Алиева: «Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок. Строительство Зангезурского коридора на территории Азербайджана близится к завершению», и отмечается, что запуск «маршрута Трампа», принесет пользу не только Азербайджану, но и центральноазиатским республикам, откроет большие возможности для расширения торговых связей.

Сайт Nuz.uz вынес в заголовок слова Президента Ильхама Алиева: «Узбекистан является для Азербайджана братской страной и надежным союзником» и пишет, что Центральная Азия и Азербайджан формируют единое культурное, географическое и геополитическое пространство. В материале снова приводится цитата Президента Ильхама Алиева и доводится до внимания, что на самом деле Каспийское море не разделяет Азербайджан и Центральную Азию, а наоборот — объединяет.

В материалах других информационных агентств, газет, радиостанций и телеканалов Узбекистана высоко оценивается сотрудничество Азербайджана с Узбекистаном и в целом с Центральной Азией.