Израильские военные по ошибке обстреляли миротворцев ООН в Ливане

Военные из Армии обороны Израиля по ошибке открыли огонь по миротворцам из Временных сил ООН в Ливане.

Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на заявление израильского военного командования.

"Проверка показала, что вызвавшие подозрение люди оказались военнослужащими из миссии ООН, проводившими патрулирование. Ошибка произошла из-за сложных метеорологических условий", - отмечается в документе.

Израильская сторона отмечает, что проводит дальнейшее расследование инцидента.

Ранее в ООН сообщили, что несколько миротворцев в Ливане попали под обстрел: израильские военнослужащие вели по ним пулеметный огонь. Пострадавших нет.

Источник: Интерфакс