МИД: Иран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) после того, как они попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкции Совета Безопасности ООН. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Вы знаете, тема переговоров с США отдельная от переговоров с "евротройкой". После истории со snapback мы решили не вести с ними переговоры по вопросу ядерной программы, так как они совершили действия вопреки международному праву. Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН", - указал он.

Источник: ТАСС