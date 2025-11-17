Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по охвату широкополосным интернетом
Сегодня Азербайджан занимает лидирующие позиции в регионе по охвату населения 100-процентным широкополосным интернетом.
Наша страна также входит в число стран-лидеров в области цифровой идентификации.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в своем обращении к участникам Всемирной конференции телекоммуникационного развития Международного телекоммуникационного союза (МТС).
Глава государства подчеркнул, что система биометрической цифровой подписи «SIMA» уже принята 3,6 миллионами пользователей и интегрирована в более чем 80 государственных информационных систем.
«Неслучайно Азербайджан вошел в высшую категорию «Индекса развития электронного правительства» ООН.
Наша цель - в течение следующих пяти лет войти в число 40 стран, лидирующих по этому индексу», — добавил Президент Ильхам Алиев.