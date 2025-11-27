Папа Римский запретил католикам полигамию и полиаморию

Папа Римский Лев XIV подписал указ, запрещающий последователям католицизма вступать в браки и половые отношения с несколькими людьми.

Об этом сообщает Reuters.

Допустимость многоженства и полиамории обсуждалась на двух саммитах, которые проводились в Ватикане в 2023 и 2024 годах. В них участвовали сотни кардиналов и епископов со всего мира. Поводом для этого была распространенность полигамии в Африке и растущая популярность полиамории в западных странах.

В Ватикане пришли к выводу, что позиция церкви не требует изменений. Католическая церковь по-прежнему считает, что в брак могут вступать только мужчина и женщина, причем только один раз и на всю жизнь. «Поскольку брак представляет союз между двумя людьми с абсолютно одинаковым достоинством и правами, он требует эксклюзивности», - говорится в указе.